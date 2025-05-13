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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya La Liga'da 35. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 35. haftanın görünümü

        İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 35. hafta heyecanı sürüyor. Atl. Madrid, Barcelona, Sevilla ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. İşte İspanya La Liga'da 35. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:30
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        İspanya La Liga'da 35. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        R. Betis-Osasuna arasındaki mücadele, İspanya La Liga'nın 35. haftasının kapanışını yaptı.

        R. Betis ile Osasuna ligin 35. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte R. Betis 58 puana ulaşırken, Osasuna ise 45 puana yükseldi.

        Barcelona, kendi sahasında Real Madrid takımını ağırladı. Barcelona karşılaşmayı 4-3 kazanarak puanını 82'ye yükseltti. Konuk ekip Real Madrid ise 75 puanda kaldı.

        Atl. Madrid, evinde R. Sociedad'ı 4-0 mağlup ederek toplam puanını 70'a çıkardı; konuk ekip R. Sociedad puan alamayarak evine döndü.

        Barcelona'a ligin 35. haftasında konuk olan Real Madrid, rakibini 4-3 yenerek 75 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Barcelona ise 82 puanda kaldı.

        Bu hafta deplasmanda Celta Vigo'a karşı mücadele eden Sevilla, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 38 puanla tamamladı; Celta Vigo ise puanını 49'a yükseltti.

        R. Vallecano, 35. haftada oynanan mücadelede Las Palmas'ı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 47 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Las Palmas ise 32 puanda kaldı.

        Ligin bu haftasında Valencia ile Getafe karşı karşıya geldi.

        Ligin 35. haftasında Mallorca ile Valladolid karşılaştı. Mallorca rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Villarreal, deplasmanda Girona'yı 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Leganes, ligin 35. haftasında Espanyol'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.

        Ath. Bilbao evinde konuk ettiği Alaves'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 35. Haftanın Sonuçları
        09.05.2025 22:00
        Las Palmas
        0
        Rayo Vallecano
        1
        İY(0-0)
        10.05.2025 15:00
        Valencia
        3
        Getafe
        0
        İY(3-0)
        10.05.2025 17:15
        Celta Vigo
        3
        Sevilla
        2
        İY(1-1)
        10.05.2025 19:30
        Mallorca
        2
        Real Valladolid
        1
        İY(1-1)
        10.05.2025 19:30
        Girona
        0
        Villarreal
        1
        İY(0-0)
        10.05.2025 22:00
        Atletico Madrid
        4
        Real Sociedad
        0
        İY(4-0)
        11.05.2025 15:00
        Leganes
        3
        Espanyol
        2
        İY(2-0)
        11.05.2025 17:15
        Barcelona
        4
        Real Madrid
        3
        İY(4-2)
        11.05.2025 19:30
        Athletic Bilbao
        1
        Deportivo Alaves
        0
        İY(0-0)
        11.05.2025 22:00
        Real Betis
        1
        Osasuna
        1
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 35. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		35 26 4 5 82 59
        2
        Real Madrid
        		35 23 6 6 75 35
        3
        Atletico Madrid
        		35 20 10 5 70 33
        4
        Athletic Bilbao
        		35 17 13 5 64 25
        5
        Villarreal
        		35 17 10 8 61 14
        6
        Real Betis
        		35 16 10 9 58 10
        7
        Celta Vigo
        		35 14 7 14 49 1
        8
        Rayo Vallecano
        		35 12 11 12 47 -5
        9
        Mallorca
        		35 13 8 14 47 -7
        10
        Osasuna
        		35 10 15 10 45 -8
        11
        Valencia
        		35 11 12 12 45 -8
        12
        Real Sociedad
        		35 12 7 16 43 -9
        13
        Getafe
        		35 10 9 16 39 -3
        14
        Espanyol
        		35 10 9 16 39 -9
        15
        Sevilla
        		35 9 11 15 38 -10
        16
        Girona
        		35 10 8 17 38 -12
        17
        Deportivo Alaves
        		35 8 11 16 35 -12
        18
        Leganes
        		35 7 13 15 34 -18
        19
        Las Palmas
        		35 8 8 19 32 -17
        20
        Real Valladolid
        		35 4 4 27 16 -59

        2024/2025 Sezonu İspanya La Liga - 36. Hafta Maçları
        13.05.2025 20:00
        Real Valladolid
        Girona
        13.05.2025 21:00
        Real Sociedad
        Celta Vigo
        13.05.2025 22:30
        Sevilla
        Las Palmas
        14.05.2025 20:00
        Deportivo Alaves
        Valencia
        14.05.2025 20:00
        Villarreal
        Leganes
        14.05.2025 22:30
        Real Madrid
        Mallorca
        15.05.2025 20:00
        Rayo Vallecano
        Real Betis
        15.05.2025 20:00
        Osasuna
        Atletico Madrid
        15.05.2025 22:30
        Getafe
        Athletic Bilbao
        15.05.2025 22:30
        Espanyol
        Barcelona
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