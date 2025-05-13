İspanya La Liga'da 35. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

İspanya La Liga'da 35. haftanın görünümü
İspanya La Liga'da 2024/2025 sezonundaki 35. hafta heyecanı sürüyor. Atl. Madrid, Barcelona, Sevilla ve Real Madrid haftayı galibiyetle kapattı. İşte İspanya La Liga'da 35. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
R. Betis-Osasuna arasındaki mücadele, İspanya La Liga'nın 35. haftasının kapanışını yaptı.
R. Betis ile Osasuna ligin 35. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte R. Betis 58 puana ulaşırken, Osasuna ise 45 puana yükseldi.
Barcelona, kendi sahasında Real Madrid takımını ağırladı. Barcelona karşılaşmayı 4-3 kazanarak puanını 82'ye yükseltti. Konuk ekip Real Madrid ise 75 puanda kaldı.
Atl. Madrid, evinde R. Sociedad'ı 4-0 mağlup ederek toplam puanını 70'a çıkardı; konuk ekip R. Sociedad puan alamayarak evine döndü.
Barcelona'a ligin 35. haftasında konuk olan Real Madrid, rakibini 4-3 yenerek 75 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Barcelona ise 82 puanda kaldı.
Bu hafta deplasmanda Celta Vigo'a karşı mücadele eden Sevilla, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 38 puanla tamamladı; Celta Vigo ise puanını 49'a yükseltti.
R. Vallecano, 35. haftada oynanan mücadelede Las Palmas'ı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 47 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Las Palmas ise 32 puanda kaldı.
Ligin bu haftasında Valencia ile Getafe karşı karşıya geldi.
Ligin 35. haftasında Mallorca ile Valladolid karşılaştı. Mallorca rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Villarreal, deplasmanda Girona'yı 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Leganes, ligin 35. haftasında Espanyol'u konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.
Ath. Bilbao evinde konuk ettiği Alaves'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.