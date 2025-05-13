İspanya La Liga'da 35. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

R. Betis-Osasuna arasındaki mücadele, İspanya La Liga'nın 35. haftasının kapanışını yaptı.

R. Betis ile Osasuna ligin 35. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte R. Betis 58 puana ulaşırken, Osasuna ise 45 puana yükseldi.

Barcelona, kendi sahasında Real Madrid takımını ağırladı. Barcelona karşılaşmayı 4-3 kazanarak puanını 82'ye yükseltti. Konuk ekip Real Madrid ise 75 puanda kaldı.

Atl. Madrid, evinde R. Sociedad'ı 4-0 mağlup ederek toplam puanını 70'a çıkardı; konuk ekip R. Sociedad puan alamayarak evine döndü.

Barcelona'a ligin 35. haftasında konuk olan Real Madrid, rakibini 4-3 yenerek 75 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Barcelona ise 82 puanda kaldı.

Bu hafta deplasmanda Celta Vigo'a karşı mücadele eden Sevilla, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 38 puanla tamamladı; Celta Vigo ise puanını 49'a yükseltti.

R. Vallecano, 35. haftada oynanan mücadelede Las Palmas'ı 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden R. Vallecano böylece 47 puana yükseldi. R. Vallecano'nu ağırlayan Las Palmas ise 32 puanda kaldı.