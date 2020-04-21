Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

'Ablam ve ben'

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir mermer ocağında kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki bir mermer ocağında Ali Yazıcıoğlu (38) yönetimindeki kamyon hafriyat taşıdığı sırada yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaya parçalarının arasında kalan Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Ali Yazıcıoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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