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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Davraz’da lavanta hasadı

İHA

Isparta Valiliği'nin Akdeniz'in incisi 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde oluşturduğu ilk lavanta tarlasında hasat başladı.

Davraz’da lavanta hasadı

Isparta Valiliği’nin Akdeniz’in incisi 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi’nde oluşturduğu ilk lavanta tarlasında hasat başladı.
Merkezdeki turizm faaliyetlerini sadece kış aylarında değil 12 aya yaymayı hedefleyen Isparta Valiliği’nin geçtiğimiz yıllarda deneme amaçlı oluşturduğu lavanta tarlası mora büründü ve Vali Ömer Seymenoğlu’nun da eşlik ettiği çalışmayla hasat edilmeye başladı. Lavantanın başarılı uyumu sonrasında merkezde toplam 200 dekara lavanta dikimi gerçekleştirildi. İlerleyen yıllarda Davraz Kayak Merkezi mor rengiyle de ziyaretçilerini bu görsel şölene ortak edecek.

“Kış sezonu hazırlıkları”
Davraz Kayak Merkezi’ndeki çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Yeni pist çalışmalarıyla merkezin toplam pist uzunluğu 26 km’ye ulaştı. Bunun yanında mevcut telesiyeje ek olarak saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli kapalı sistem telesiyej sistemi de bu kış ziyaretçilere hizmet verecek. Kayak yapamayan ziyaretçilerin de düşünüldüğü merkezde yeni bir kızak pisti oluşturuldu.
Geçtiğimiz yıl hizmete giren 4000 metrekare kapalı alana sahip modern günübirlikçi tesisleri ve piknik alanlarıyla yoğun ziyaretçi çeken merkezdeki 1250 araç kapasiteli otopark alanı da asfaltlanarak daha kullanışlı hale getirildi.

“Yüksek rakımlı kamp merkezi”
Davraz Kayak Merkezi’nde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla yapımına başlanan 680 seyirci kapasiteli spor salonu da tamamlandı. Yüksek rakımda antrenman yapmak isteyen sporcular için her ayrıntının düşünüldüğü salon 2 kattan oluşuyor. Merkezde ayrıca açık alan antrenman sahaları da bulunuyor.
Merkezdeki faaliyetleri 12 aya yayma hedefiyle yapılan yatırımları sık sık yerinde denetleyen Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik ve Isparta Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan ile birlikte lavanta hasadına katıldı, merkezde yürütülen çalışmaları inceledi.

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