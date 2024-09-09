İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk asıllı Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin'in Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Olay, uluslararası arenada büyük yankı uyandırırken, Türkiye cenazenin ülkeye getirilmesi için hızlı bir diplomatik süreç başlattı.

Cenazenin Türkiye'ye Getirilmesi İçin Diplomatik Girişimler Sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesinin Türkiye’ye nakli için gereken tüm diplomatik adımların atıldığını açıkladı. Keçeli, İsrail’in Filistin ile Ürdün arasındaki geçişleri kapatmasının ardından cenazenin hava yoluyla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde durulduğunu belirtti.

REKLAM "Karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişler İsrail tarafından Pazar günü itibariyle kapatıldı. Bu nedenle, vatandaşımızın ailesinin talebi doğrultusunda, cenazenin naklinin gecikmemesi için naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanan Keçeli, Kudüs Başkonsolosluğu’nun yerel makamlarla temas halinde olduğunu ve sürecin hızla tamamlanması için çaba sarf edildiğini vurguladı. Los Angeles Başkonsolosluğu Aile İçin Koordinasyon Sağlıyor

Ayşenur Ezgi Eygi’nin ailesinin cenaze sürecine katılabilmesi için Los Angeles Başkonsolosluğu da devrede. Keçeli, “Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı,”diyerek aileye gereken tüm desteklerin verildiğini ifade etti. Ailenin talebi üzerine cenazenin Aydın’ın Didim ilçesinde defnedileceği öngörülüyor. Olayın Arka Planı: Nablus’ta Vahim Bir Cinayet Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, Beita kasabasında İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Olay, Karm Alnimr bölgesinde, herhangi bir çatışma olmaksızın meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bölgede askeri bir operasyon ya da silahlı çatışma yaşanmıyordu; buna karşın İsrail askerleri bölgede bulunuyordu. Eygi’nin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Eygi’nin cenazesi şu anda Nablus’taki Rafidia Hastanesi’nde tutuluyor.

REKLAM Türkiye’nin Tepkisi ve Diplomatik Süreç Türkiye, Ayşenur Ezgi Eygi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak hem İsrail hem de Filistin nezdinde resmi girişimlerde bulunarak cenazenin ülkeye hızlıca nakledilmesi için çalışmalara başladı. Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu’nun olayla ilgili yerel makamlarla temasta olduğu, işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Eygi’nin ölümünün ardından Türkiye, olaya sert tepki gösterdi. Olay, İsrail’in Batı Şeria’daki askeri varlığının ve sivil kayıpların yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Uluslararası kamuoyunda da İsrail’e yönelik eleştiriler artarken, olayın Filistin’deki insan hakları ihlallerine dair yeni bir örnek olduğu vurgulanıyor.

Uluslararası Tepkiler ve Olayın Etkisi Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümü, özellikle Türk kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı. Aynı zamanda, olayın uluslararası yankıları da sürüyor. Filistin topraklarında süregelen İsrail-Filistin çatışmalarında sivillerin hedef alınması, İsrail’in askeri müdahalelerinin insan hakları ihlallerine neden olduğu tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu durum, İsrail’e yönelik uluslararası eleştirilerin dozunu artırırken, Türkiye’nin konuyla ilgili diplomatik adımları dikkat çekiyor.