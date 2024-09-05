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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de sivil ölümlerinin yüksek olmadığını iddia etti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda sivil kayıpların yüksek olmadığını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 00:31 Güncelleme: 05.09.2024 - 00:31
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        Netanyahu'dan akıl almaz iddia
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılar sırasında sivillerin zarar görmemesi için "hiçbir ordunun almadığı kadar önlem aldığını" iddia etti.

        Gazze'nin Refah bölgesine düzenledikleri saldırılarda 2 bin Hamas mensubunun öldürüldüğünü öne süren Netanyahu, buna karşılık 20 Filistinli sivilin öldüğü iddiasında bulundu.

        Netanyahu, Filistinlilerin saldırılardan önce "güvenli bölgeye" geçtiğini iddia ederek, "Onlara çadır sağladık, su şebekesi sağladık, kanalizasyon ve gıda sağladık." dedi.

        İsrail'in Gazze'de çocuk felci aşısı yapılmasına izin verdiğini belirten Netanyahu, "Bu politikadan vazgeçmeyeceğim, insani siyaset yürütmekten, aşı politikasından ve sivil ölümlerini azaltarak savaşmaktan vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

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        BATI ŞERİA'NIN HARİTADA YER ALMAMASINI SAVUNDU

        Netanyahu, Basın toplantısı sırasında gösterdiği haritada Batı Şeria'nın yer almamasını "Bu harita Ölü Deniz'i de göstermiyor. Ürdün Nehri'ni de göstermiyor." sözleriyle savundu.

        "Ben Gazze hakkında konuşuyorum. Bu başka bir mesele." diyen Netanyahu, Batı Şeria yerine İbranice karşılığı olan "Judea ve Samaria" ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, Filistinlilerin "öldürebildikleri kadar İsrailli öldürmeye çalıştığını" öne sürerek, "Biz onları sürmek istemiyoruz, onlar bizi sürmek istiyorlar." dedi.

        "REFAH'TAN ÇEKİLİRSEK ESİRLERİ ALAMAYIZ"

        Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakması için "baskı altında" tutulması gerektiğini savunan Netanyahu, "Biz Philadelphi'ye girdiğimizde, Refah'a girdiğimizde ve Refah geçişini kontrol ettiğimizde esirleri bırakmaya başladılar." diye konuştu.

        Esirlerin bırakılması için İsrail ordusunun Refah'tan ve Philadelphi Koridoru'ndan çekilmemesi gerektiğini söyleyen Netanyahu, "Eğer biz Refah'tan çekilirsek, Philadelphi Koridoru'ndan çekilirsek, hiçbir baskı kalmayacak. Esirleri alamayacağız." dedi.

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        Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır - Gazze sınır hattı olan Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

        Öte yandan İsrail, bu süreçte Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarını da sürdürüyor.

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere can kaybı 40 bini aşarken, bölgedeki insanlık felaketi gün geçtikçe daha da derinleşiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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