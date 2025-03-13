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        Haberler Dünya İsrail Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Batı Şeria'da birçok noktaya baskınlar düzenledi

        Gazze'nin ardından Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını da artıran İsrail, baskınlarını da sürdürüyor. Baskınlarda göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 23:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:59
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        İsrail Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi
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        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus, Selfit, El Halil ve Beytüllahim'e bağlı köy ve kasabalar bastı.

        Nablus'un Beyt Furik kasabasındaki baskında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı ve çok sayıda çocuğu göz altına alarak darbetti.

        Selfit'in batısındaki Burukin kasabasındaki dükkan ve evlere baskın düzenledi ve güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu.

        El Halil'in güneyindeki Dura kasabasındaki baskında Bankalar Caddesi üzerindeki benzin istasyonu ve dükkanların sahiplerini kepenk kapatmaya zorlandı.

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        Beytüllahim'in güneyindeki Merah Rabah köyü de baskın düzenlenen yerlerden oldu.

        Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi'nin raporuna göre, şubat ayında İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere karşı 1475, yerleşimciler ise 230 saldırı gerçekleştirdi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 934 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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