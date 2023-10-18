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        Haberler Dünya İsrail Gazze'de hastane vurdu, dünyanın dört bir yanında protestolar düzenlendi!

        İsrail Gazze'de hastane vurdu, dünyanın dört bir yanında protestolar düzenlendi!

        İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki hastaneye gerçekleştirdiği saldırının ardından ABD, Almanya, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede binlerce insan protestolar için sokaklara döküldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 08:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:04
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları İsrail'in kara operasyonu beklentisiyle sürerken, dün akşam saatlerinde Gazze'de hastane vuruldu.

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        İsrail dün akşam, Gazze'de hastalarla dolu el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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        Hastane saldırısı dünya çapında tepki çekti, pek çok ülkede çok sayıda insan sokaklara çıktı.

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        ABD, Kanada, Hollanda, Almanya, Türkiye, İran, Tunus ve Libya'da binlerce insan Gazze'deki hastane saldırısını protesto etti.

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        ALMANYA'DA POLİS PROTESTOCULAR MÜDAHALE ETTİ

        Almanya'da polis, Gazze'deki hastane saldırısının ardından Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen eylemcilere müdahale etti.

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        Başkent Berlin'in Neukölln ilçesinde Arap vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Sonnenallee Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısının ardından Filistin'e destek vermek istedi.

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        Polis göstericilere izin vermeyince arbede yaşandı. Polis araçlarına havai fişek ve şişe atılmasının ardından göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanıldı. Bu sebeple bazı göstericiler hafif şekilde yaralanırken; polis, bazı göstericileri kimlik tespiti yapmak amacıyla kısa süreliğine gözaltına aldı.

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        Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ettikten sonra dağıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu! Haberi Görüntüle
        #israil
        #gazze
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