İsrail Gazze'de hastane vurdu, çok sayıda kişi hayatını kaybetti! "Hastaneler çöküş durumunda" Dünya günlerdir süren İsrail-Hamas çatışmalarını takip ederken, dün akşam saatlerinde Gazze'de hastalarla dolu bir hastane İsrail tarafından vuruldu. En az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıyı İsrail'in yaptığını reddetti, "Sorumluluk Filistinli grupların" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Abbas ülkede 3 günlük yas ilan etti ve ABD Başkanı Biden ile görüşmesini iptal etti. Diğer yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin "gerçek bir çöküş durumuna" girdiğini duyurdu. Hamas-İsrail çatışmasında yaşanan son gelişmeler...

Ajanslar Giriş: 18.10.2023 - 07:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:02 facebook

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