İsrail ile Hindistan savunma alanında iş birliği yapacak

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hindistan ile savunma işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandıklarını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Hindistan ziyareti kapsamında NDTV kanalına verdiği röportajda, iki ülke ilişkilerine dair açıklamada bulundu.

Hindistan'ı "küresel süper güç" olarak nitelendiren Saar, iki ülke arasındaki ilişkilerin savunma, inovasyon ve ticaret alanlarında "her zamankinden daha güçlü" olduğunu söyledi.

Saar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze'de ateşkes planını "mevcut tek seçenek olarak tutmanın önemli olduğunu" belirterek, "Bu aşamalı bir plan, gerçekçi ve uygulanabilir." ifadesini kullandı.

"İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak" bir Filistin Devleti kuramayacaklarını savunan Saar, Orta Doğu'nun "İran destekli terör devletleri ile" karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Ayrıca, Hindistan ile ülkesi arasında savunma işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalamaya hazırlandıklarını belirten Saar, İsrail'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) gibi girişimleri canlandırmaya hazır olduğunu aktardı.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Delhi'deki temasları kapsamında, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile de bir araya geldiğini kaydetti.