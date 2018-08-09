İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'e yapılan roket ve havan topu saldırılarına karşılık olarak bu gece Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait toplam 100 hedefin vurulduğunu duyurdu. Ordunun açıklamasında İsrail tarafına düzenlenen roket ve havan topu saldırılarını Hamas'ın üstlendi belirtildi.

İHA'nın haberine göre Gazze'de İsrail'in saldırılarında biri bebek 3 Filistinli hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail tarafına 80'den fazla roket atıldığı" ileri sürülmüş, bunlardan 11'nin Gazze sınırında bulunan hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti. 2014’teki Gazze savaşından bu yana Hamas ile İsrail arasında son günlerde en şiddetli çatışmaları yaşandı.

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