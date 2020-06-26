İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşsizlik maaşını bekleyenlere Bakan Selçuk'tan önemli açıklama geldi. Haziran ayı işsizlik maaşları ödeme tarihleri öne çekildi. İşte, işsizlik maaşı ödeme tarihleri 2020



İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Haziran ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 29 Haziran tarihinden itibaren hesaplara yatacak.” dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş yerinizle sözleşmeyi feshettiğiniz tarihten en geç 30 gün sonra işsizlik maaşına başvuru yapmak gerekiyor. İŞKUR ofislerine gidip yüz yüze başvuru yapıldığı gibi www.iskur.gov.tr adresinden de online olarak başvuru yapılabilir.