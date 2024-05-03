İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Sosyal İşler Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan 28 yaşındaki Abdülkadir Örs, epilepsi hastalığı nedeniyle doğumundan beri sağ kolunu kullanamadı. Örs, sağ elini güçlendirmek için yıllarca sporla ulaştı.

Türkiye’deki her sporcu için klişe halini alan “Gel bilek güreşinde seni yeneyim” teklifini Örs, geri çevirmedi. Adliyede mesai saatleri dışında meslektaşlarıyla ve koruma polisleriyle bilek güreşi yapmaya başladı. Örs’ün bileğini bükebilen çıkmadı. Abdülkadir Örs, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “2024 yılı Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine” katıldı. Örs ‘sol kol ampute’ alanında Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçildi. Örs, 4 Mayıs’ta Slovakya’da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI PLAKET TAKDİM ETTİ

Habertürk’e konuşan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, genç memuru tebrik ederek “Adliyemizde pek çok engelli çalışanımız mevcut ancak bu çalışanlarımız engel tanımaksızın hem adliye iş ve işlemlerde başarı göstermekte hem de mesai saatleri sonrası zaman dilimlerinde adliyemizde sunmuş olduğumuz imkanlar çerçevesinde kendilerini değişik alanlarda geliştirmektedirler. Bizler kendilerini her zaman desteklemekteyiz ve başarılarını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Başsavcı Zafer Koç, Avrupa Şampiyonası’nda da başarılar dilediğini belirterek “İnanıyorum ki başarıyla dönecektir. Oraya gitmesi de ayrı bir başarıdır zaten” dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç’un verdiği destekten dolayı onore olduğunu kaydeden Abdülkadir Örs, “Kendilerini çok teşekkür ediyorum. Herkese nasip olmayacak bir şey. Milli olmanın, adliyede böyle bir duygu yaşamanın onoresi çok büyük bir şey benim için” şeklinde konuştu.

ENGELİ OLAN ELİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA SPORA BAŞLADI

Örs hayat hikayesini ise şöyle anlattı: “İki yaşımdan sekiz yaşıma kadar hastane sürecim oldu. Bunun dışında pek çok beyin ameliyatı geçirdim. Bu süreç içerisinde oluşan komplikasyonlardan ve engelimden dolayı sağ elimi geliştirmek amacıyla spor yapmaya başladım. 15 yıllık bir spor geçmişim oldu”

Beş senedir memurluk yaptığını kaydeden Örs, mesai aralarında katip ve koruma polisleriyle bilek güreşi yapmaya başladığını söyleyerek “Bileğimin bükülmediğinin, kabiliyetimin olduğunun farkına vardım. Üç aylık bir bilek güreşi antrenmanından sonra Türkiye Şampiyonası’na katıldım, çalışmalarım neticesinde Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi de 4 Mayıs’ta Avrupa Şampiyonası’na gitme fırsatı buldum. İnşallah Avrupa’da da çok güzel bir derece elde ederek bayrağımızı orada da göklerde seyretme şerefine nail olacağız” şeklinde konuştu.

‘KENDİ VARLIKLARINI TOPLUMA HİSSETİRSİNLER’

Abdülkadir Örs, engelli insanlara seslenerek “Benim gibi bütün engelli arkadaşlarımızın da spor branşlarıyla uğraşmasını, kendilerini sosyal hayatta var etmelerini temenni ediyorum kendilerinden. Sosyal hayatlarda varlıklarını göstermeleri, kesinlikle benliklerini kendilerine katmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Eve tıkılıp kalmasınlar bir şekilde kendi varlıklarını topluma hissettirsinler” ifadelerini kullandı.