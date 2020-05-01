İstanbul'da 1 Mayıs - Şişli gözaltı - İSTANBUL

AA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şişli Büyükdere Caddesi'nde toplanan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek istedi.Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 12 kişi gözaltına alındı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.