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İstanbul'da HPV aşı bedelinin iadesi için açılan davada karar

Doktor tavsiyesi üzerine rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısını yaptıran üniversite öğrencisi D.Y, tek dozu 695,97 TL olan aşı bedelinin karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na açtığı davayı kazandı

İstanbul'da HPV aşı bedelinin iadesi için açılan davada karar
DHA

İstanbul 20. İş Mahkemesi'nde üçüncü duruşmada, davacı D.Y.'nin avukatı Nilda Baltalı ile davalı Sosyal Güvenlik Kurumu avukatı katıldı. SGK avukatı davanın reddini talep ederken, davacı D.Y'nin avukatı ise davanın kabulünü istedi.

Mahkeme, davacı D.Y'nin kullandığı HPV aşısının bedelinin davalı SGK tarafından karşılanması gerektiğinin tespitine karar verdi. Davacının ödediği 695,97 TL ilaç bedelinin 5 Ağustos 2021 tarihinden itibaren işlemiş faiziyle birlikte davalı kurumdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmedildi. Tarafların iki hafta içinde karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecekleri de kararda belirtildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve davacı avukatı Nilda Baltalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "HPV Aşısı Ücretsiz Olsun mücadelemiz kapsamında SGK'ya açtığımız HPV aşısında ücret iadesi talepli davalarımız haklı bulunmaya devam ediyor. Mahkemenin aşı bedelinin iadesi yönündeki dördüncü kararımızı almış bulunuyoruz. Mücadele eden kazanır" dedi.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Davacı D.Y'nin avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, D. Y.'nin rahim ağzı kanserini önleyen tek tedavi yöntemi olan HPV aşısını kendi imkanlarıyla 30 Haziran 2021'de Cağaloğlu'nda bir eczaneden alıp yaptırdığı, aşının tam koruyuculuk sağlaması için iki doz aşının daha yapılması gerektiği belirtiliyordu. Dilekçede, tek doz aşının bedelinin 695 lira olduğu, söz konusu aşı bedelinin davalı kurum tarafından ödenmesi için 8 Temmuz 2021'de davalı kuruma başvurulduğu ve bedelin ödenmesinin talep edildiği ancak bu talep reddedildiği kaydediliyordu. Ödenen ilaç bedeli karşılığı olarak 695 liranın fiş tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak taraflarına verilmesi isteniyordu.

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