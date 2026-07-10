İstanbul'da Konstantinos Argiros rüzgarı

Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros, İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu. Konseri izlemeye gelenler arasında; Semiramis Pekkan, Nur Fettahoğlu, Gözde Kansu, Sıla Gençoğlu ve Damla Colbay gibi ünlü isimler de vardı.

Argiros, Harbiye'de yeniden sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: Geçen yıl bu büyülü atmosferde verdiğim konserin ardından yeniden burada olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Biletleri tükenen iki konser vermek gerçekten inanılmaz. Keşke içerideki herkese tek tek teşekkür etme şansım olsaydı. Bu akşam burada benimle olan herkese teşekkür ediyorum. Bana gösterdiğiniz sevgi sayesinde tüm kalbimle şarkı söylemeye devam ediyorum.

REKLAM

Argiros, yeni albümü 'Kabanes'ın yanı sıra; 'Ax Kardia Mou', 'Nero' ve 'Athina Mou' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Konstantinos Argiros, konserin ilerleyen dakikalarında şarkıcı Sıla ile ortak projeleri 'Ax Kardia Mou / Yanımda Uyu' adlı şarkıyı ilk kez sahnede birlikte seslendirdi.

Sıla'yı uzun zamandır tanıdığını söyleyen Argiros, "Sıla ile uzun zamandır tanışıyoruz. 2016-2017 yıllarında verdiğim bir konsere gelmişti. Kendisi çok takdir ettiğim, sesini büyük bir beğeniyle dinlediğim bir sanatçı. Birlikte bir proje yapma fikrini her zaman konuşuyorduk, demek ki doğru zamanı şimdiymiş. 'Ax Kardia Mou' şarkısını çok beğendiğini söyleyince ben de 'Haydi kaydedelim' dedim ve her şey böyle başladı" ifadelerini kullandı.