İstanbul'da toplu elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 4 Ekim Cumartesi günü 12 ilçe ve buna bağlı olarak birçok mahalle ve sokakta elektrik kesintisi uygulayacak. Programlı bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintinin saatleri bölgeye göre değişecek. Yarın şu ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak;

Silivri

Sarıyer

Küçükçekmece

Kağıthane

Güngören

Fatih

Eyüpsultan

Esenyurt

Beylikdüzü

Bahçelievler

Bağcılar

Avcılar

İşte, BEDAŞ 4 Ekim 2025 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar...