İstanbul'daki 3 terör saldırısında yeni gelişme! İşbirlikçiler yakalandı

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İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu, Vezneciler bombala saldırısı ve Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlığında yer alan PKK 'Milis-İşbirlikçi' faaliyetlerinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması 'Milis-İşbirlikçilik' faaliyetlerin bulunun kişilere yönelik çalışma yaptı.
KANLI EYLEMLERE KARIŞMIŞLAR
Yapılan çalışmalarda, İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile 12 Aralık 2017 tarihinde Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan 'Milis-İşbirlikçilik' faaliyetlerinde bulunan Ş.K., S.A. Ve S.B. Gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.
7 Haziran 2016'da İstanbul'un Fatih ilçesinin Vezneciler semtinde saat 08:40 sıralarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen bombalı intihar saldırısında 5'i polis memuru, 7'si sivil, 1'i de saldırgan olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi yaralanmıştı.
10 Aralık 2016'da saat 22:29 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park yakınında ve Maçka Demokrasi Parkı içinde iki ayrı bombalı intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırılar sonucunda 38 emniyet personeli ve 8 sivil ile birlikte 2 canlı bomba saldırganı hayatını kaybetmiş, 166 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Bahçelievler'de, 13 Aralık 2017'de yangın tüpleri içerisine gizlenmiş halde 56 kilo patlayıcı madde ele geçirilmiş, 21 şüpheliden 11'i tutuklanmıştı.
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