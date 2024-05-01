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        Haberler Gündem İstanbul hava durumu 2 Mayıs Perşembe! Meteoroloji uyardı: Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı?

        Bugün hava nasıl? İşte 2 Mayıs Perşembe hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Özellikle Ankara'da yaşanan yağışların İstanbul'a etkisi merak konusu oldu. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 2 Mayıs Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 00:29
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        Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 2 Mayıs Perşembe için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 2 Mayıs Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

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        2 MAYIS PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul yer yer yağışlı olsa da sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar ise sabitliğini koruyacak ve en fazla 17 dereceye kadar çıkacak.

        Ankara ise yağışsız bir güne uyanacak. Hava bulutlu olsa da sıcaklıklar 22 dereceye kadar ulaşacak.

        İzmir ise parçalı bulutlu ancak güneşli olacak; sıcaklıklar 25 derece etrafında seyredecek.

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        2 MAYIS PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Türkiye genelindeki 'çoklu hava durumu' devam ediyor.

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        Marmara, Ege ve Akdeniz bulutlu ve yer yer güneşli bir gün yaşarken; kalan bölgelerde sağanak bekleniyor. Bugün sıcaklıklar ortalama 20 derece civarında seyredecek.

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