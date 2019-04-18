İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO),dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı’na ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıkladı. İstanbul’un 39 ilçesinden ulaşımın esas alındığı tarifeye göre en düşük ücret 52 TL ile Arnavutköy’den, en yüksek ücret ise 272 TL ile Şile’den gerçekleşiyor.
Şehrin ana arterlerinden Beyoğlu ve Beşiktaş’tan İstanbul Havalimanı taksi tarifesi 145 TL yazarken, bu ücret Kadıköy’den 168 TL, Şişli’den 147 TL, Esenyurt’tan 155 TL ve Beylikdüzü’nden 154 TL olarak olarak hesaplanıyor. Bu rakamlara yol ve köprü ücretini de ayrıca dahil etmek gerekiyor.
HAVALİMANINDA TOPLAM 1000 TAKSİ GÖREV YAPACAK
İstanbul Havalimanı’nda tam kapasiteye ulaşıldığında 1000 taksi görev yapacak. Bu araçların 800’ü sarı taksi, 100’ü turkuaz renkli üst segment taksi, 100’ü de vito tarzı lüks taksi olarak planlandı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli projelerinden birisi olduğunun altını çizerken; taksiciler olarak bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük gurur duyduklarının vurguladı.
Taksimetre açılışının 4 TL ve km başının 2,5 TL olduğunu kaydeden Başkan Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.” dedi. Başkan Aksu, 1000 takside toplam 3 bin şoförün görev yapacağını kaydederek Aksu: “Şoför arkadaşlarımız gereken eğitimleri aldı. Bugüne kadar her zaman ülkemizin, milletimizin yanında yer aldık. Burada vereceğimiz kaliteli hizmetle; Türk turizminin gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız” dedi.
“Yetki verin, taksi şikayetlerini bitirelim”
İstanbul Havalimanı’nın taksiciler ve sektör açısından da bir milat olabileceğini ifade eden Eyüp Aksu, taksilerde yaşanan sorunlara ilişkin yetkililerle birlikte taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı. İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’nin ve ülkemiz turizminin yeni yüzü olacağını vurgulayan Eyüp Aksu, “Burada ortaya çıkacak olumsuz bir tablo sadece taksicilerin değil aynı zamanda ülkemizin itibarına da zarar verecektir. Bunun için her zaman yaptığımız çağrıyı bir kez daha tekrarlıyoruz. Taksilerde yaşanan tüm sorunlarla ilgili bize yetkiyi verin. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, gerekirse yanlış yapan araçları bağlayalım. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz” şeklinde konuştu.
|İLÇE
|KM
|TUTAR
|ARNAVUTKÖY
|16,7 KM
|₺52,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|EYÜP
|19,3 KM
|₺60,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|KAĞITHANE
|33 KM
|₺92,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ESENLER
|34,9 KM
|₺97,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|SULTANGAZİ
|34,7
|₺97,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BAĞCILAR
|34,4 KM
|₺98,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BAŞAKŞEHİR
|39,3 KM
|₺110,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|SARIYER
|44,1 KM
|₺112,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ÇATALCA
|41,7 KM
|₺115,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BAYRAMPAŞA
|42,7 KM
|₺117,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|GAZİOSMANPAŞA
|43,6 KM
|₺120,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|FATİH
|47 KM
|₺127,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|AVCILAR
|49,1 KM
|₺130,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|GÜNGÖREN
|46,3 KM
|₺130,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ZEYTİNBURNU
|47,9 KM
|₺130,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BAHÇELİEVLER
|50,4 KM
|₺135,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|KÜÇÜKÇEKMECE
|51,1 KM
|₺137,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BEYKOZ
|51,2 KM
|₺138,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ÜMRANİYE
|54,3 KM
|₺145,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BEŞİKTAŞ
|54,3
|₺145,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BEYOĞLU
|53,6 KM
|₺145,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BAKIRKÖY
|55 KM
|₺147,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ŞİŞLİ
|54,5 KM
|₺147,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ATAŞEHİR
|54,8 KM
|₺150,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BEYLİKDÜZÜ
|60,1
|₺154,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ESENYURT
|57,7 KM
|₺155,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|BÜYÜKÇEKMECE
|58,4 KM
|₺157,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ÜSKÜDAR
|58,9 KM
|₺160,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|KADIKÖY
|63,5 KM
|₺168,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ÇEKMEKÖY
|71,3 KM
|₺188,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|SANCAKTEPE
|73,7 KM
|₺195,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|SULTANBEYLİ
|73,8 KM
|₺195,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|MALTEPE
|83 KM
|₺217,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|TUZLA
|85,7 KM
|₺225,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|SİLİVRİ
|86,9 KM
|₺227,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|PENDİK
|94,6 KM
|₺247,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|KARTAL
|96,9 KM
|₺252,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
|ŞİLE
|105 KM
|₺272,00
|ARTI KÖPRÜ VE OTOBAN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.