İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir otoyol ücreti ne kadar olacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe yaklaşık 3,5 saate kadar inecek. İstanbul İzmir otoyolu ücreti ise belli oldu. İşte İstanbul İzmir otoyoluna dair detaylar haberimizde...

İSTANBUL- İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK

1 asma köprü, 2'si çelik olmak üzere 38 viyadük, 3 tünel, 179 köprünün bulunduğu projenin tamamen hizmete girmesiyle birlikte 2019 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 2 milyar 500 milyon lira, akaryakıttan 930 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 430 milyon lira tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. 2023 yılı tahmini trafik değerleri dikkate alındığında, zamandan 3 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar 120 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyar 120 milyon lira yıllık tasarruf olacağı tahmin ediliyor. Otoyol sayesinde İstanbul- İzmir arası 8 saat süren yolculuk 3,5 saate düşecek.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak. Projenin yapım çalışmaları 2010'da başlamış, en büyük ayağı oluşturan Osmangazi Köprüsü 2016'da hizmete alınmıştı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere yolun hizmete açılmıştı. Bugün 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesim hizmete açılacak.

İSTANBUL İZMİR OTOYOL ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Otomobiller için İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL olacak