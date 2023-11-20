İstanbul Komedi Festivali'nin üçüncü haftasında 25 etkinlik

Türkiye’de mizah alanında trendleri belirleyen, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlayan BKM, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında, 5 Kasım – 4 Aralık arasında gerçekleşecek yerli yabancı etkinlikleri ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getiriyor.

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İstanbul Komedi Festivali; söyleşiler, stand-up’lar, doğaçlama gösteriler, kapalı gişe tiyatro oyunları ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra bu yıl İngiliz komedyenleri Türk izleyicisi ile buluşturacak ve BrandWeek’te yer alacak. Festival her yıl olduğu gibi, 6'ncı yılında da çıtayı yükselterek sahneye yeni isimler, şehrin etkinlik takvimine yepyeni gösteriler kazandıracak.