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        Haberler Gündem İstanbul Seçim Sonuçları son dakika canlı: 31 Mart 2024 İstanbul Seçim sonuçları ile Belediye Başkanlığı oy oranları

        İstanbul Seçim Sonuçları açıklanıyor... 31 Mart 2024 İstanbul Yerel Seçim sonuçları canlı takip ekranı

        İstanbul seçim sonuçları son dakika açıklanıyor. İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Yerel Seçimler için oylarını kullandı. Megakentte CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor. İstanbul 2024 seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı takip edilebiliyor. İşte, toplamda 49 adayın yarıştığı İstanbul'da 31 Mart 2024 Yerel Seçimler ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 20:27
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        Türkiye, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 17.00'ye kadar oylarını kullanabildi. Oy verme sürecinin sona ermesiyle sayıma geçildi. İstanbul Yerel Seçim Sonuçlarını Habertürk.com üzerinden canlı öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 İstanbul seçim sonuçları anbean anlatımı...

        CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

        İstanbul'da sandıklar saat 17.00'de açıldı. 39 ilçesi olan İstanbul'da ilk sonuçlar gelmeye başladı. Toplam 33 bin 273 sandıktan yüzde 36,02'sinin açıldığı Megakentte saat 08.25 itibarıyla oy oranları şu şekilde;

        CHP - Ekrem İmamoğlu: yüzde 49,99

        AK Parti - Murat Kurum: yüzde 41,28

        DEM Partisi - Meral Danış Beştaş: yüzde 1.98

        İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        İSTANBUL'DA 49 ADAY YARIŞIYOR!

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULULARI SAYILACAK

        Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        5

        2019 YEREL SEÇİMLERDE İSTANBUL'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

        İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48.77 oy oranı ile Belediye Başkanı olurken; Ak Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yüzde 48.61 oy aldı, SP Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ise yüzde 1.21 oy oranı ile seçimi tamamladı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!

        31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        7

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

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