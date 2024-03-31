İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI!

YSK, seçim yasağını kaldırdı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre saat 21.45 itibarıyla şu ana kadar İzmir'de yüzde 60.4 sandık açıldı.

Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda;

CHP belediye başkan adayı Cemil Tugay yüzde 48.04 oy alırken,

AK Parti belediye başkan adayı Hamza Dağ yüzde 37.08 oy aldı.

İzmir'de katılım oranı yüzde 77,6 olarak açıklandı ve şu ana kadar 6.459 sandık açıldı.

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