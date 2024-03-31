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        Haberler Gündem İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR CANLI İZLE! İzmir 31 Mart 2024 yerel seçimde hangi parti kazandı?

        İzmir seçim sonuçları canlı anlatım: İzmir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Tüm ülkede saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci tamamlandı ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla kesin olmayan ilk sonuçlar geldi. İşte, İzmir canlı seçim sonuçları ile İzmir'de şu anda kim ve hangi parti önde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 21:47 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:47
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        Türkiye'de bir seçim maratonu daha geride kaldı. Bugün 81 ilde milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. Saat 19.18 itibarıyla YSK tarafından uygulanan yayın yasağı kalktı. İzmir yerel seçim sonuçlarına dair ilk veriler gelmeye başladı. İşte, 31 Mart 2024 İzmir yerel seçim sonuçlarına dair bilgiler...

        CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İZMİR SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI!

        YSK, seçim yasağını kaldırdı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre saat 21.45 itibarıyla şu ana kadar İzmir'de yüzde 60.4 sandık açıldı.

        Anlık ve kesin olmayan sonuçlara göre şu anda;

        CHP belediye başkan adayı Cemil Tugay yüzde 48.04 oy alırken,

        AK Parti belediye başkan adayı Hamza Dağ yüzde 37.08 oy aldı.

        İzmir'de katılım oranı yüzde 77,6 olarak açıklandı ve şu ana kadar 6.459 sandık açıldı.

        İZMİR CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İZMİR'DE MİLYONLARCA SEÇMEN SANDIK BAŞINDAYDI!

        İzmir'de kayıtlı 3 milyon 459 bin 970 seçmenin, yerel yöneticilerini belirlemesi için 10 bin 721 sandık kuruldu.

        2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu sene de en çok seçmen Buca'dan çıktı. Buca'da kurulan 1.162 sandıkta 394 bin 395 vatandaş oy kullandı.

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        YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!

        31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. İzmir canlı yerel seçim sonuçları ile 30 büyükşehrin canlı anlatımını buradan takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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