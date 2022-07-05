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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak, sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz İSKİ arıza su kesinti sorgulama
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İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek? 5 Temmuz İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları gündemde. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbul su kesintisinin ne zaman biteceği İSKİ arıza duyuruları ile yanıt buldu. İşte 5 Temmuz Salı 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak, sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz İSKİ arıza su kesinti sorgulama

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım nedeniyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız ilçelerinde yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceğini ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve suların geleceği saat hakkında merak edilenler...

5 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.07.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Oruçreis Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.07.2022 11:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 05.07.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 05.07.2022 10:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.07.2022 11:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.07.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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