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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den açıklama: 8 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ'den açıklama: 8 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 8 saat su kesintisi olacak. İşte 8 Kasım 2022 İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den açıklama: 8 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İşte 8 Kasım 2022 Salı İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler haberimizde...

8 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH,HASTANE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:44:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : B.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : KUMBURGAZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:01:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler : KARTALTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 10:49:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : ETİLER MAH,BEBEK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:35:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : YEŞİLPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 10:49:25.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : GÜRSEL MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:15:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : TOPAĞACI MAH,ELMALIKENT MAH,DUMLUPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 10:29:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : SAHİLKÖY MAH,KURNA MAH,KARAKİRAZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-08 11:08:06.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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