İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İşte 8 Kasım 2022 Salı İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler haberimizde...
8 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ARNAVUTKÖY
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YASSIÖREN MAH,HASTANE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 11:44:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|B.ÇEKMECE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KUMBURGAZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 11:01:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BAYRAMPAŞA
|Etkilenen Mahalleler
|:
|KARTALTEPE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 10:49:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|BEŞİKTAŞ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ETİLER MAH,BEBEK MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 11:35:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|EYÜPSULTAN
|Etkilenen Mahalleler
|:
|YEŞİLPINAR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 10:49:25.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|KAĞITHANE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|GÜRSEL MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 11:15:32.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜMRANİYE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|TOPAĞACI MAH,ELMALIKENT MAH,DUMLUPINAR MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 10:29:53.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ŞİLE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|SAHİLKÖY MAH,KURNA MAH,KARAKİRAZ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-08 11:08:06.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 8.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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