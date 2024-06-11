İstanbul trafiğinde dehşet anları: Önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırıp araca da zarar verdi. zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul trafiğinde sıkça yaşanan kavgalardan biri bu kez de Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda yaşandı.
İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti.
Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan önce cebinden bıçak çıkardı. Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi.