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        Haberler Gündem Güncel İstanbul trafiğinde dehşet anları: Önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı | Son dakika haberleri

        İstanbul trafiğinde dehşet anları: Önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırdı

        İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçakla saldırıp araca da zarar verdi. zarar verdi. O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:10
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        İstanbul trafiğinde sıkça yaşanan kavgalardan biri bu kez de Küçükçekmece D-100 bağlantı yolunda yaşandı.

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        İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, kendisine yol vermeyen otomobili takip ederek aracın önünü kesti.

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        Aracından inip önünü kestiği otomobile doğru yürüyen saldırgan önce cebinden bıçak çıkardı. Ardından da otomobilin açık olan camından sürücüye bıçakla saldırdı. Saldırgan elindeki bıçakla aracın kaportasına da zarar verdi.

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        O anlar trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #istanbul
        #trafikte kavga
        #trafik kavgası
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