TEM Otoyolu'nda sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı
İstanbul Beykoz'da sahibinden kaçıp TEM Otoyolu'na giren kurbanlık koyun trafiği birbirine kattı. Sahibinin trafikte araçların arasında koyunu yakalamaya çalıştığı anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Sahibinden kaçan ve TEM Otoyolu'na çıkan kurbanlık koyun, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.
Sahibi araçların arasında kaçan koyunu yakalamak için uzun süre uğraştı.
Bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde yola çıkan koyunun araçlar arasında kaçması ve sahibinin yakalamaya çalıştığı anlar yer alıyor.