Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel TEM Otoyolu'nda sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı | Son dakika haberleri

        TEM Otoyolu'nda sahibinden kaçan koyun trafiği birbirine kattı

        İstanbul Beykoz'da sahibinden kaçıp TEM Otoyolu'na giren kurbanlık koyun trafiği birbirine kattı. Sahibinin trafikte araçların arasında koyunu yakalamaya çalıştığı anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

        2

        Sahibinden kaçan ve TEM Otoyolu'na çıkan kurbanlık koyun, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

        3

        Sahibi araçların arasında kaçan koyunu yakalamak için uzun süre uğraştı.

        4

        Bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        5

        Görüntülerde yola çıkan koyunun araçlar arasında kaçması ve sahibinin yakalamaya çalıştığı anlar yer alıyor.

        6
        7
        8
        9
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor Haberi Görüntüle
        #istanbul
        #TEM otoyolu
        #kaçan koyun
        #trafik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        "Geri Kabul Anlaşması sonlandırılmalı"
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 4 ölü!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Olay anı kamerada! Silahlı saldırganın üzerine atladı!
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Harcamalarda en yüksek pay konut ve kiranın
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Kurban pazarının gözdeleri "Şampiyon", "Kral" ve "Paşa" alıcılarını bekliyor: Sıfır otomobil fiyatına satılıyor
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        "O çok güzel ama liberal"
        "O çok güzel ama liberal"
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"