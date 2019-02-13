İstanbullu Gelin, İsrail'de büyük ilgi görüyor: Dizinin etkinlik biletleri birkaç saat içinde tükendi

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Türkiye'nin en çok seyredilen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin, İsrail'de de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
İngilizce yayımlanan İsrail gazetesi Jerusalem Post, dizinin oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver'in katılacağı ve Nisan ayında Tel Aviv'de düzenlenecek bir etkinliğin Pazartesi günü satışa çıkan biletlerinin birkaç saat içinde tükendiğini duyurdu.
Ülkenin en büyük spor ve eğlence salonu olan Menora Mivtachim Arena'da düzenlenecek olan etkinlikte Özcan Deniz, Türkiye'den 20 müzisyen ile beraber bir konser gerçekleştirecek.
Jerusalem Post'a göre Pazartesi sabahı satışa çıkan bu etkinliğe ait 10 bin adet bilet birkaç saat içinde tükendi.
Bu yüzden organizatörlerin bu etkinliğin birkaç defa daha gerçekleştirilmesi için çabaladığı aktarıldı.
Gazete, "İsraillileri sersemleten Türk dizisi" başlığıyla yayımladığı makalede şu an ülkede hiçbir televizyon programının İstanbullu Gelin dizisi kadar ilgi görmediğini vurguladı.
Viva adlı televizyon kanalında İbranice altyazı ile yayımlanan dizinin hayranlarının beğendiği Facebook sayfasının 77 bin üyesi var. Dizi için Facebook'ta açılmış çok sayıda başka hayran sayfası da bulunuyor.
Şu an dizinin üçüncü sezonu İsrail'de gösteriliyor.
Yapımcıları tarafından konusu, "Annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya'nın, karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olup Bursa'daki konağa gelin gitmesiyle başlayan hikayesi" şeklinde özetlenen diziyi ele alan İsrailli televizyon yorumcuları, gelenek ve modernite arasındaki çatışmaların ele alınmasının ilgi gördüğü düşüncesinde.
Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı Star TV dizisi İstanbullu Gelin, aralarında Arnavutluk, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan, Karadağ, İsrail ve Angola gibi ülkelerin de bulunduğu 15'ten fazla ülkede gösteriliyor.
Türkiye ise uzun yıllardır dizi ihracatında ABD'nin arkasından gelen öncü ülkeler arasında yer alıyor.
Jerusalem Post, bu hafta yine dizinin oyuncularından olan Berkay Hardal'ın İsrailli moda markası Castro'nun yeni reklam kampanyası için ülkeye geleceğini duyurdu.
Markanın moda çekimlerine katılacağı belirtilen Hardal'ın bir basın toplantısı düzenleyeceği, Cuma günü ise hayranlarıyla bir alışveriş merkezinde bir araya geleceği belirtildi.
İstanbullu Gelin'in İsrail tarafında yarattığı ilgi uzun zamandır konuşuluyor.
En son İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi'nde gazeteci ve eleştirmen Ariana Melamed'in "Türkler geri döndü ve bütün İsrail'i kendilerine bağımlı yaptı" başlığıyla İstanbullu Gelin'i yazdığı bir makalesi yayımlandı.
Melamed, bu ayın başında yayımlanan yazısında sadece dizinin bağımlılarının kabul edildiği bir Facebook sayfasına girdiğini ve Özcan Deniz ile Aslı Enver'in fotoğraflarının basıldığı pastaların yapıldığı ve Aslı Enver'in giyim tarzıyla ilgili moda paylaşımlarının yapıldığı bir dünyanın olduğunu kaleme alıyor.
Özellikle Özcan Deniz'e büyük bir hayranlık duyulduğunu dile getiren Melamed, dizi sayesinde çok sayıda İsrailli'nin Türkiye'ye gittiğini de aktarıyor.
İstanbullu Gelin'in Dallas ile Cesur ve Güzel dizilerinin bir karışımı olduğunu aktaran Melamed de dizide geleneğin ve modernliğin çatışmasının yer aldığını vurguluyor.
İsrailli gazeteci, herhangi bir pembe dizide olduğundan çok daha karmaşık karakterlerin yer aldığı İstanbullu Gelin'in modern İsrail toplumuna benzeyen çok fazla unsur içerdiğini de belirtiyor.
Diğer yandan Melamed, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin hiçbirinin dizide yer almadığını da yazısına ekliyor.
İsrail ve Türkiye arasında kimi zaman gerilen siyasi ilişkilere rağmen İstanbullu Gelin İsrail'de büyük bir ilgi uyandırmış vaziyette.
2010 yılındaki Mavi Marmara baskınından 6 yıl sonra Türkiye ve İsrail ilişkilerinin tekrar normale döndürülmesine yönelik müzakereler neticesinde 26 Haziran 2016 tarihinde anlaşmaya varılmıştı.
Ancak geçen yıl Gazze Şeridi'nde en az 60 Filistinli protestocunun öldürülmesi sonrası iki ülke ilişkileri yine gerilmişti.
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