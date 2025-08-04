Vitamin ve takviyeler

Vitaminler ve takviyeler, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen unsurlardır; ancak bu ürünlerin bilinçsizce kullanımı, vücuda zarar verebilir. D vitamini, bağışıklık sistemi ve kemik sağlığı için kritik bir öneme sahiptir ve D vitaminin kandaki seviyesinin 30-80 ng/ml aralığında tutulması gerekir. 30 ng/ml altında olmasını istemeyiz. Bazen de bilinçsiz ve gelişigüzel kullanım yüzünden kan değeri 100 ng/ml'nin üzerine çıkan kişiler oluyor, bu da zehirlenmelere yol açabilir. Benzer şekilde, özellikle 65 yaş üstü bireylerde sıkça görülen B12 eksikliği de doktor kontrolünde takviye ile giderilmelidir. Vitaminlerin doğal kaynaklardan alınması tercih edilmelidir; örneğin, C vitamini için portakal, kivi ve greyfurt gibi meyveler tüketilebilir.