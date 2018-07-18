Yıllardır yaz tatillerini Bozcaada ve limana demirlediği teknesinde geçiren Ata Demirer, yeni kankasını yine Bozcaada'da buldu. Çukur dizisi için yorumladığı ''Zalım'' şarkısıyla fenomen olan alternatif müziğin ünlü sesi Ceylan Ertem Ata Demirer'le geçen yaz Bozcaada'da tanışmıştı. 1 yıldır buldukları her fırsatta görüşen ikili bu yazıda birlikte geçiriyor.

ATA DEMİRER - CEYLAN ERTEM

Ceylan Ertem Ata Demirler ile olan dostluğunu Instagram da şu sözlerle ilan etti.

"Herkese tavsiyem para pul ev araba değil, dost edinmek,

gülen, güldüren ve dertlere ortak olan ‘insan’ bize iyi gelen."

EZGİ MOLA - ENİS ARIKAN

Aynı okuldan mezun olan ve çok yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan birlikte oldukça keyifli zamanlar geçiriyor. Instagram'dan paylaştıkları fotoğraflarla ve samimiyetiyle oldukça konuşulan ikilinin sevgili oldukları iddia edilmişti. Etle tırnak gibi olan ikilinin dostluğu ebedi süreceğe benziyor. Ezgi Mola ve Enis Arıkan Müjdat Gezen Tiyatrosu'ndan sınıf arkadaşı.

KERİMCAN DURMAZ - DANLA BİLİC

İnternet dünyasının fenomenleri olan Danla Bilic ve Kerimcan Durmaz'ın son zamanlarda aralarından su sızmıyor. Milano'da beraber tatil yapan Durmaz ve Bilic ikilisinin tatil sonrası dostluklarının pekiştiği gözlerden kaçmadı. Instagram'da sık sık fotoğraf paylaşan ikili youtube kanalları için çektiği videolarda da bir araya geliyor.

MERVE BOLUĞUR - ETKİN ÜNAL

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan yeni aşka yelken açan oyuncu Merve Boluğur, Tugay Kerimoğlu'nun boşandığı eşi Etkin Ünal ile onun doğum gününde arkadaşlıkları kankalığa dönüştü. Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini 7 ay önce bitiren Etkin Ünal'la Merve Boluğur'un dostluğu, kırık kalplerin birbirini tesellisi olarak görülüyor.

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