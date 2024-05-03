İşte yeni otobüsler
13 yeni otobüs İETT filosuna katıldı. Yeni otobüsler 12 metre ve 100 kişilik. Şoförün anlık duygu durum analizini yapıyor, kaza uyarı donanımları bulunuyor. Esra Toptaş yazdı...
İETT 13 yeni otobüsü filosuna kattı. Yeni otobüsler, 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, dijital kamera aynalı. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55 adedi hizmete başlamış oldu.
HANGİ HATLARDA ÇALIŞACAKLAR?
Filoya gelen ilk otobüsler;
80 / Kazlıçeşme – Eminönü
32T / Cevatpaşa – Taksim
80T / Kazlıçeşme – Taksim
85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme
MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu
MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme
MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı
32 M / Cevatpaşa – Mecidiyeköy
31 / Kuyumcukent - Yenikapı
gibi hatlarda hizmet vermeye başladı.
Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.
ANLIK ŞOFÖR ANALİZİ
- Yeni otobüsler; 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli,
- Yerli üretim,
- 300 beygir gücünde,
- Dijital kamera ayna sistemlerine sahip,
- Anlık şoför duygu durum analizi ve yolcu sayma sistemleri bulunan,
- Elektronik fren ve dijital sürücü ekranları bulunan,
- Araç verilerini anlık filo yönetim merkezi ile paylaşabilen ve şoför kaza uyarı donanımları bulunan telemetri sistemi ve
- Sürücü için görüş kameraları olan araçlar.