Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İşte yeni otobüsler

        İşte yeni otobüsler

        13 yeni otobüs İETT filosuna katıldı. Yeni otobüsler 12 metre ve 100 kişilik. Şoförün anlık duygu durum analizini yapıyor, kaza uyarı donanımları bulunuyor. Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 03.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte yeni otobüsler
        ABONE OL
        ABONE OL

        İETT 13 yeni otobüsü filosuna kattı. Yeni otobüsler, 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, dijital kamera aynalı. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55 adedi hizmete başlamış oldu.

        HANGİ HATLARDA ÇALIŞACAKLAR?

        Filoya gelen ilk otobüsler;

        80 / Kazlıçeşme – Eminönü

        32T / Cevatpaşa – Taksim

        80T / Kazlıçeşme – Taksim

        85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme

        MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu

        MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme

        MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı

        32 M / Cevatpaşa – Mecidiyeköy

        31 / Kuyumcukent - Yenikapı

        gibi hatlarda hizmet vermeye başladı.

        REKLAM

        Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

        ANLIK ŞOFÖR ANALİZİ

        - Yeni otobüsler; 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli,

        - Yerli üretim,

        - 300 beygir gücünde,

        - Dijital kamera ayna sistemlerine sahip,

        - Anlık şoför duygu durum analizi ve yolcu sayma sistemleri bulunan,

        - Elektronik fren ve dijital sürücü ekranları bulunan,

        - Araç verilerini anlık filo yönetim merkezi ile paylaşabilen ve şoför kaza uyarı donanımları bulunan telemetri sistemi ve

        - Sürücü için görüş kameraları olan araçlar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası