İşten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşten çıkarma yasağı tarihi uzatıldı mı?

Pandemi süreciyle birlikte getirilen işten çıkarma yasağı getirilmiş yasak üst üste uzatmalarla 2021 Temmuz ayına kadar sürmüştü. Temmuz ayıyla birlikte de işten çıkarma yasağı sona erdi. Ancak pandemi koşullarında yaşanan artışla birlikte gözler "İşten çıkarma yasağı yeniden gelecek mi? İşte çıkarma yasağı uzatılacak mı?" sorularının cevabına çevrildi. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI YENİDEN GELECEK Mİ?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

Temmuz ayıyla birlikte de işten çıkarma yasağı sona erdi. Uzmanlar yasağın yeniden gelmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu ifade etmekle beraber pandemi koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte işten çıkarma yasağının yeniden gündeme gelme ihtimali üzerinde duruyor.