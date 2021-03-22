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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kararlardan biri olan İşten Çıkarma Yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İşten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından 2 ay süre ile daha uzatılmıştı. Bu karar kapsamında 17 Mart tarihinde sona erecek olan İşten çıkarma yasağı iki ay süre daha uzatılmış oldu. Böylelikle İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.