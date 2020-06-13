İstiklal Marşı film oluyor

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Sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait olan ve 12 Mart 1921'de I. Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen 'İstiklâl Marşı'nın yazılış öyküsü, 'Akif' adıyla beyazperdeye uyarlanıyor. 12 Mart 2021'de İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olması dolayısıyla hayata geçirilecek olan film, aynı tarihte vizyona da girmiş olacak.

Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu, senaryosunu ise Hakan Haksun'un kaleme aldığı 'Akif', aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'un yaşam öyküsüne de tanıklık etme olanağı sağlayacak.

Çekimleri İstanbul, Ankara ve yurt dışında yapılacak olan filmin içerik danışmanlıklarını Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy (Argon),Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Prof. Dr. Yasin Aktay ve eski bakanlardan Yüksel Yalova üstlenecek.