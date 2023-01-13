Lirik ve epik şiir özellikleri taşıyan ve henüz Kurtuluş Savaşı kazanılmadan önce yazılan İstiklal Marşı kaç heceden meydana gelmektedir? İstiklal Marşı kaç kelime kullanılarak yazılmıştır? İşte, İstiklal Marşı hakkındaki tüm detaylar…
İstiklal Marşı Kaç Kıta
Milli Mücadele’nin devam ettiği sırada Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve bir milletin bu savaşın kazanılacağına dair duyduğu güveni dile getiren İstiklal Savaşı; 9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşmak üzere 10 kıta ve 41 beyitten meydana gelmektedir. Aruz ölçüsü kullanılarak yazılan İstiklal Marşı’nın her kıtasında şiirin temasına uygun vurgulamalar kullanılmıştır.
İstiklal Marşı Kaç Hece
Her ne kadar çeşitli yerlerde, İstiklal Marşı 571 hece ve 1453 harften meydana geliyor bilgisi bulunsa da bu doğru değildir. İstiklal Marşı’nın; bugün kullanmakta olduğumuz Latin alfabesine göre hesapladığımızda 606 hece 1455 harften; yazıldığı tarih olan 1921 senesinde kullanılan Arap alfabesine göre hesapladığımızda ise 1351 kelimeden meydana geldiği görülmektedir.
İstiklal Marşı Özellikleri
Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı özellikleri şu şekildedir:
- İstiklal Marşı 10 kıta ve 41 beyitten meydana gelmektedir.
- Epik ve lirik şiir özellikleri taşıyan İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır.
- Aruz ölçüsü kullanılarak yazılan İstiklal Marşı’nın tüm mısraları tam kafiyelidir. Sadece onuncu kıtanın dördüncü dizesi serbest ölçüde yazılmıştır.
- İstiklal Marşı’nda çok sayıda söz sanatlarından faydalanılmıştır.
- İstiklal Marşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına olan inanç, Türk askeri ve milletinin kahramanlığı ve bağımsızlığa olan bağlılık dile getirilmiştir.
- Vatan, millet, bağımsızlık tutkusu ve Türk milletinin sonsuza dek var olacağı inancı şiirin temasını oluşturmaktadır.
- Türk ulusunun bağımsızlık uğruna neleri fena edebileceği ve neler yapabileceği konu edilmiştir.
- 9 dörtlük ve 1 beşlikten meydana gelen İstiklal Marşı’nın biçimi manzumedir.
- 12 Mart 1921 tarihinde milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı’nın bestesi Osman Zeki Üngör’e aittir.
YORUMLAR