Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” dediği ve Türk milletinin bağımsızlık uğruna neler feda edebileceğini anlatan İstiklal Marşı hangi savaştan sonra yazıldı? İşte, tüm detaylar…

İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı?

Güftesi Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı 1921 yılında yazılmış ve aynı yılın 12 Mart tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” hitabıyla başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağına duyulan inancı, Türk milleti ve ordusunun kahramanlıkları ve bir ulusun bağımsızlık arzusunu dile getiren İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşıdır.

İstiklal Marşı Neden Yazıldı?

İstiklal Marşı; Maarif Vekâleti ya da bugünkü ismiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın istiklal mücadelesine milli bir ruh kazandırmak ve ulusun ortak duygularını canlı kılacak bir marş yazdırmak amacıyla 1921 yılında düzenlediği bir yarışma neticesinde ortaya çıkmıştır. 724 şiirin katıldığı ve kazanacak olan şiirin yazarına para ödülü verileceği bu yarışmaya, Mehmet Akif Ersoy birinciye para ödülü verileceği için katılmamıştır.

Mehmet Akif’in katılmadığı ve son şiir teslim tarihi Aralık 1920 olan bu yarışmaya gönderilen tüm şiirler incelenmiş fakat İstiklal Marşı olabilecek bir eser bulunamamıştır. Bunun üzerine dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey; Mehmet Akif Ersoy’a bir mektup göndermiş ve bu davetin üzerine Mehmet Akif fikrini değiştirerek 1921 yılında bir şiir kaleme almıştır.