İsveç'te Türk tenora tam not

Malmö Operası, Verdi’nin ölümsüz eseri La Traviata Operası'nı prömiyerle sahneye taşıdı.

Sanatseverler, Pavarotti’nin tahtına aday gösterilen Türk tenor Bülent Bezdüz ile birlikte ünlü Fransız soprano Patricia Petitbon’u Violetta rolünde dinledi. Sahnelemesi kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çeken yeni prodüksiyonun prömiyerinde, Avignon Tiyatro Festivali’nin Sanat Direktörü Fransız Olivier Py, cesur mekân kullanımı ve dinamik bir kurguyla operayı taptaze bir solukla izleme imkanı buldu.

Temsil sonunda Türk tenor Bezdüz’ün performansı İsveçli sanatseverleri büyülerken, uzun süre alkış aldı. İsveç gazeteleri prömiyerin haberlerine geniş yer verirken, Bülent Bezdüz’ün performansı ile ilgili övgü dolu yazılar kaleme alındı.

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