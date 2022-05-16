İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin taleplerine kayıtsız 0:00 / 0:00

AA

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Bakanlık, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi ve toplam sayı 33 oldu.

Habere göre NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı.

Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.