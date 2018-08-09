İtalya'da göçmen tarım işçilerinden 'köleliğe' karşı gösteri
İtalya'da göçmenlerin tarım işlerinde kölelik koşullarında çalıştırılması tartışması, iki ayrı trafik kazasında 16 yabancı tarım işçisinin ölmesiyle alevlendi. Yabancı tarım işçileri greve gitti ve güneydeki Foggia kentinde protesto gösterileri düzenledi.
09.08.2018 - 08:45 | Güncelleme:
İtalya'da göçmenlerin tarım işlerinde kölelik koşullarında çalıştırılması tartışması, iki ayrı trafik kazasında 16 yabancı tarım işçisinin ölmesiyle alevlendi. Yabancı tarım işçileri Çarşamba günü greve gitti ve güneydeki Foggia kentinde protesto gösterileri düzenledi.
Foggia'da düzenlenen iki ayrı gösteride göçmen işçiler, kölelik koşullarında çalıştırılıp yaşamaya mahkum edildiklerini söyleyerek "Köleliğe hayır" sloganları attı, "Katliam ve sömürülere son!" yazılı pankartlar taşıdı.
Reuters'a konuşan 28 yaşındaki Malili Ibrahim Sissoko, "Bize köle gibi davranıyorlar ama başka seçeneğimiz yok. Burada başka iş bulamayacağımızı biliyorlar ve bundan faydalanıyorlar." dedi.
Göstericiler, sıcak yaz aylarında tarlalarda çalışırken güneşten korunmak için taktıkları kırmızı şapkalarla yürüyüş yaptı.
Bu yürüyüşten birkaç saat sonra da işçi sendikalarının organize ettiği bir gösteri düzenlendi. Sendika yetkilileri, göçmenlerin çaresizliklerinden faydalanarak yasa dışı şekilde ucuza çalıştıran ve hayatlarını riske atan sistemin önüne geçilmesi çağrısı yaptı. İki gösteriye toplamda binlerce kişi katıldı.
Çoğunlukla Afrika'dan gelen ve domates tarlalarında çalışan sözleşmesiz göçmen tarım işçilerinin topladıkları her 100 kg domates için 1 euro civarında ücretler aldığı belirtiliyor. Bu işçilerin "insanlık dışı" koşullarda, kimi zaman elektrik ya da suyu olmayan "getto" ve barınaklarda yaşamaya zorlandığı da biliniyor.
Denetimden uzak, yasa dışı şekilde işe alınan yabancı tarım işçilerinin çalıştıkları tarlalara da tıka basa dolu taşıtlarda götürüldüğü ortaya çıktı.
"Aldığımız domateslerin içinde ne kadar kan var?"
Foggia yakınlarında Afrikalı tarım işçilerini taşıyan araçlar geçen Cumartesi ve Pazartesi günleri kaza yapmış ve iki olayda toplam 16 kişi ölmüştü. Tarım sektöründe uzun zamandır devam eden bu sistem yaşanan ölümlerin ardından daha yüksek sesle eleştirilmeye başlandı.
Foggia'da Çarşamba günü yapılan gösterilerin yanı sıra İtalyan basınında da tüketicilere "ucuz domates almayın" çağrıları yapılmaya başlandı. Internazionale dergisinde yayımlanan bir makalede "Biz maliyet altına satılan ürünleri aldığımızda o maliyeti bir başkası ödüyor." denildi.
İçişleri Bakanı mafyayı suçladı
Yargıtay hakimi Bruno Giordano da "Süpermarkete gittiğimizde kendimize soralım: Aldığımız domateslerin içinde ne kadar kan var?" dedi.
Katolik Kilisesi'nin İtalya yönetim birimi olan İtalyan Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Gualtiero Bassetti de bu işçilerin mecbur bırakıldığı insanlık dışı yaşam koşullarının utanç verici olduğunu söyledi ve "İnsanlar fareler gibi, ahır gibi yerlerde yaşayamaz." dedi.
Göçmen karşıtlığıyla bilinen İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bu sorunun ardında kontrolsüz göç ve mafyanın yer aldığını söyledi. Salvini, "Kontrolsüz göç mafyanın işine yarıyor. Bu bir mafya sorunudur. Yasa dışı göçten faydalanan ve sözleşmesiz işçi çalıştırarak zenginleşen mafya üyelerinin mal varlıklarına el atmak gerekiyor" dedi.
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İtalya'da göçmen tarım işçilerinden 'köleliğe' karşı gösteri/italya-da-gocmen-tarim-iscilerinden-kolelige-karsi-gosteri-20951622095162
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