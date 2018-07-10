Her sabah yedi yıl önce ölen eşinin çerçevelettiği fotoğrafını alarak deniz kenarına giden kimliği belirsiz yaşlı adam, bölgede restoran işletmecisi olan Giorgio Moffa'nın dikkatini çekti.

Yedi yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiği eşinin fotoğrafını çerçeveleterek her sabah deniz kenarına gidip oturan yaşlı adam, ilk aşkı ve üç çocuğunun annesinin hayatını kaybetmesinin ardından her sabah aynı plaja giderek denizi seyrediyor.

Giorgio Moffa, bu yaşlı adamın hikayesini dinlediğinde, karısına büyük bir aşkla bağlı kişiyi herkesin tanımasını isteyerek, fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Şimdilerde bu harika insan tanımıyorum. Tek bildiğim, onun kesinlikle çok büyük bir aşk olduğu... Onu ağladığını gördüm ve bu tür erkekler artık doğmuyor. Seni kocaman kucaklıyorum sevgili arkadaşım, harika bir adamsın" sözleriyle paylaştı.