İtalya'daki polis memuru cinayetinde 'Guantanamo tipi sorgu' tartışması

İtalya'da öldürülen polis memuru soruşturmasında gözaltına alınan iki Amerikalı şüpheliden birinin, gözleri bağlanmış halde görüntülenmesi tartışma yarattı.

Cinayet şüphelisi 18 yaşındaki Gabriel Christian Natale-Hjort'un fotoğrafı İtalyan medyasında yer buldu.

Natale-Hjorth ve bir yaş büyük arkadaşı Finnegan Lee Elder, Mario Cerciello Rega isimli polis memurunu öldürmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

35 yaşındaki polis memuru, Roma'nın Prati mahallesinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Sekiz kez bıçaklanan polis memuru, uyuşturucu alışverişi ile oluşan bir husumeti araştırıyordu.

İtalyan polisi, ikisi de California eyaletinden olan Natale-Hjorth ve Elder'in cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

Tartışma yaratan fotoğraf ise 18 yaşındaki Natale-Hjorth, karakolda gözaltında olduğu sırada çekildi.

Corriere della Sera gazetesi, kendilerine sızdırılan fotoğrafla ilgili makalelerinde ise ortaya çıkan görüntüyü, ABD'nin Guantanamo hapishanesindeki uygulamalara benzetti.

İtalyan polisi ise tepkiler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili polisin bu hareketi "sehven" yaptığını savundu.

https://twitter.com/Corriere/status/1155449701136830465

İtalyan haber ajansı Ansa, söz konusu polisin aktif görevde alınacağını duyurdu.

Ülkenin İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise tartışmayla ilgili, "burada ağlanacak bir kurban varsa o işini yaparken öldürülen polis memurudur" dedi.

Öldürülen 35 yaşındaki polis memuru 43 günlük evliydi

Polis cinayetiyle ilgili neler biliniyor?

İddiaya göre, şüpheli iki genç Vatikan yakınlarındaki Trastevere bölgesinde uyuşturucu satın almaya çalışıyordu.

Ansa ajansındaki habere göre, kendilerine sahte uyuşturucu veren bir satıcının çantasını çaldılar ve bu kozla pazarlık etmek istediler.

Ancak değiş tokuş için yeniden satıcıyla buluşacakları yere, ihbar sonucu olayı araştırmaya başlayan sivil kıyafetli polis memuru Rega ve ekip arkadaşı geldi.

Bu sırada yaşanan kavgada Rega bıçaklandı ve aldığı yaralar sonucu hastanede hayatını kaybetti.

İtalyan polisi, büyük bir bıçağın iki arkadaşın otel odasının tavanında ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlıların "İtalya'dan ayrılma" hazırlığında olduğunu da kaydetti.

Polis memuru Rega'nın cenazesi Pazar günü Roma'da gerçekleştirildi.