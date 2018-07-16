İtalya ve Malta'nın liman açmadığı 450 göçmen denizde mahsur

Dün Akdeniz'de Malta ve İtalya yakınlarına ulaşan balıkçı teknesindeki 450 göçmen, Avrupa Birliği'nin Frontex misyonuna ait bir devriye teknesi ile İtalyan Mali Polisi'ne ait bir gemiye nakledildi. Ancak bu gemilerin ne İtalya ne de Malta limanlarına yanaşarak göçmenleri karaya indirmesine izin çıkmadı. Yalnızca kadın ve çocuklardan oluşan 8 kişilik bir grubun İtalya'nın Lampedusa adasına getirilmesine izin verildi.
İtalya'da limanlardan sorumlu olan Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, dün yaptığı açıklamada göçmenlerin Malta'nın sorumluluğu altında olduğunu iddia etti.
Koalisyon hükümetinin büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi'nden olan Bakan Toninelli, "Malta hemen görevini yerine getirmeli" dedi.
İtalyan hükümetinin göç karşıtı politikalarının baş mimarı olarak görülen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de göçmenlerin Malta'nın görev alanındaki sularda tespit edildiğini söyledi.
Açıklamalarını sosyal medya üzerinden yapmayı tercih eden Salvini, 450 göçmeni büyük harflerle "KAÇAK" olarak tanımladı ve "Malta da, insan kaçakçıları da, İtalya'daki ve dünyadaki tüm iyilik timsalleri de bilsinler ki bu tekne bir İtalyan limanına GELEMEZ ve GELMEMELİ" dedi.
https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1017775388431396864
Malta yönetimi ise İtalya'dan gelen bu açıklamara tepki göstererek sorumluluğun kendilerine değil Roma yönetimine ait olduğunu iddia etti.
Malta hükümet sözcüsü Kurt Farrugia, İtalyan Sahil Güvenlik birimleri Malta'yla temasa geçtiği sırada göçmen teknesinin Malta'ya 110, İtalya'nın Lampedusa adasına ise 53 deniz mili uzaklıkta olduğunu söyledi. Farrugia, tekneyle irtibat kurduklarında onlardan da "İtalya'ya gitmek istiyoruz" yanıtını aldıklarını belirtti.
Hükümet sözcüsü, Malta'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.
Malta ile İtalya arasındaki atışma sürerken, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden "insanların hayatını siyasi oyunlara alet etmeme" çağrısı geldi.
Örgütten yapılan açıklamada "Akdeniz'de uluslararası sularda 450 kişi ahşap bir teknede sıkışıp kalmışken rahatsız edici haberler geliyor. Avrupalı yetkilileri, bu insanların hayatlarıyla siyasi oyunlar oynamayı bırakıp onları kurtarmaya ve güvenliklerini sağlamaya çağırıyoruz" denildi.
İtalya'da göç karşıtı 5 Yıldız-Lig hükümetinin 1 Haziran'da göreve başlamasının ardından İtalyan limanları, göçmenleri taşıyan teknelere kapatılmaya başlamıştı.
Haziran başında 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisi, Malta ve İtalya'nın limanlarını açmaması günlerce denizde bekledikten sonra İspanya'ya gitmek zorunda kalmıştı. Geçen ay sonunda ise 234 göçmeni taşıyan Lifeline gemisi İtalya'nın geri çevirmesi üzerine Malta'ya yanaşmıştı.
Geçen hafta içinde de, Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiye alınan 67 göçmenin ülkeye girişine, İçişleri Bakanı Salvini karşı çıkmış ve limanların açılmaması talimatı vermişti. Ancak bu vakada Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella devreye girerek geminin Trapani limanına alınmasını sağlamıştı.
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