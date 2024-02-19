İzmir'de 100 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı

Önde gelen telekomünikasyon firmalarından Vodafone ve Edgnex Data Centres By DAMAC İzmir'de yüzde 50/50 ortaklık ile bir veri merkezi kurmak için yatırım yaptıklarını duyurdular.

İzmir Veri Merkezi projesi için Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali’nin katılımıyla İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi.

Gerçekleştirilen basın toplantısında veri merkezinin 6 Megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone’un Ege Bölgesi’ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacağı açıklandı. Yeni merkezle birlikte Vodafone’un Türkiye’nin büyükşehirlerinde bulunan veri merkezlerinin sayısı 6’ya, beyaz alan büyüklüğü ise 13.500 metrekareye kadar ulaşacağı belirtildi.

2025'in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedeflenen merkeze yapılan yatırımın ise 100 milyon dolar olduğu açıklandı. "KAMU TEŞVİKİ ALINMADI" Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, yatırımın yüzde 50/50 ortaklığa sahip olduğunu belirterek, "Bu İzmir'deki toplam kurulu kapasiteyi iki katına çıkartacak bir yatırım. Yatırımı kamu teşviki olmadan, iş ortağımızla kendi kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz " ifadelerini kullandı. YAPAY ZEKA İŞİMİZİN MERKEZİNDE Teknolojik altyapı konusunda da açıklamalarda bulunan Engin Aksoy, "İlk etapta 250 kişilik bir ekiple bu işe başlıyoruz. Yapay zekayı da işlerimizin temelinde tutuyoruz. Müşteri yönetimi, sanal asistan, iletişim hizmetleri ve baz istasyonlarımızın yönetimi gibi birçok alanda olduğu gibi veri merkezimizde de yapay zeka işimizin merkezinde yer alıyor" dedi.

"KÜRESEL BULUT BİLİŞİM PAZARI 947 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR" Şirket olarak ülkenin yatırım ikliminde önemli rol oynadıklarını vurgulayan Aksoy, "Son 17 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL’yi aştı. Vodafone ekosistemi olarak sadece 2022-23 mali yılında Türkiye GSYH'sine 68 milyar TL'lik katkı sağladık. Gelecek hedeflerimizden biri de Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümek. Küresel bulut bilişim pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 947,3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu yükselen ekonomide Türkiye’nin yer almaması düşünülemez. Bulut bilişim için güvenilir ve yüksek kapasiteli veri merkezlerine yatırım yapılması bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Bu anlayışla DAMAC ile ülkemize yeni bir veri merkezi kazandırmak üzere güçlerimizi birleştirdik ve bir ortak girişim şirketi kurduk. Bu stratejik ortaklıkla amacımız, Türkiye’de ve diğer global pazarlarda veri merkezi tesisleri geliştirmek" şeklinde konuştu. Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali ise şöyle konuştu:“Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz ortak girişim, DAMAC açısından çok büyük bir dönüm noktası olmakla birlikte, Türkiye’nin batı kıyısında büyüyen pazarda önemli bir dijital altyapı sağlayacak. Türkiye’nin en geniş ve en eski şehirlerinden biri olan İzmir, konumu itibarıyla da Doğu Akdeniz Bölgesi’nin veri merkezi talebini karşılamak adına son derece elverişli. Biz yerel dijital ekonomiler üzerinde maksimum etki alanına sahip olabileceğimiz küresel stratejik ortaklıklar kurmaya önem veriyoruz. Bu nedenle, Vodafone ile olan çalışmamız hızla gelişen piyasada dünya standartlarında bir tesis sunacak.”