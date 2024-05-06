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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi

        İzmir'de 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi

        İzmir'de 9 adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 380 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:45
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        Binlerce tarihi eser ele geçirildi
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        İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek için yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından Bornova, Konak ve Ödemiş'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        FARKLI DÖNEMLERE AİT 339 TARİHİ ESER

        Operasyonda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 3 bin 36 sikke, 339 tarihi eser (ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik), 2 antika toplu tabanca, 3 antika kılıç ele geçirildi.

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        1 TUTUKLAMA

        Adreslerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 1'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

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        #tarihi eser
        #İzmir
        #operasyon
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