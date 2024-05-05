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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de polis baskını!

        Polisin baskın yaptığı evden 4 tabanca çıktı, 1 gözaltı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde polisin baskın yaptığı evde 4 tabanca 22 sarjör ve 422 fişek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:21
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        İzmir'de polis baskını!
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        Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin adresinde çok sayıda silah olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nın (45) adresine savcılık izni ile operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 4 tabanca 22 sarjör, 433 fişek ve tabancalara ait parçalar ele geçirildi. S.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, silahlara el konuldu. S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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