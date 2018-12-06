Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

BİR HAFTA İÇİNDE TOPLAM 11 GÖZALTI

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. Bu arada gözaltına alınan 5 şüphelinin dışında, PKK terör örgütüne yönelik son bir haftada İzmir’de yapılan operasyonlarda toplam 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ