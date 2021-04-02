İzmit'in 3 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

DHA

Doğu Roma İmparatorluğu’na 46 yıl boyunca başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nikomedya şehrinin kalıntılarını gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmayı amaçlayan İzmit Belediyesi, bir dizi çalışmaya imza attı.

DHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arkeolojik kazıların başlaması noktasında görüşmelerin sürdürüldüğünü açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarih turizminin canlandırılması noktasında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Dünyanın ilk hoşgörü fermanının 311 yılında İzmit'te ilan edilmiş olmasının önemini vurgulayan Hürriyet, aynı zamanda Hristiyanlık dininin önemli figürlerinden olan Azize Santa Barbara'nın İzmitli olmasının da kentin turizmine katkı yapmak noktasında kullanılması gerektiğini söyledi.

'BU KENTİN ALTI, ÜSTÜNDEN ZENGİN'

Kentin altındaki antik yapıların şehirde yaşayan herkesin zenginliği olduğunu söyleyen Hürriyet, "İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konu. Bu kentin 3 bin yıllık bir tarihi var ve bu tarih gerçekten hak ettiği değerde gün yüzüne çıkarılamadı. Bu kentin altı, üstünden zengin. Bu zenginliği kullanamıyoruz. Bu zenginlik bu kentte yaşayan herkesin zenginliği. Esnafın, gencin, kadınların, işçilerin, herkesin zenginliği. Biz bu zenginliği ortaya çıkarmakla ilgili yaklaşık 2 yıldır büyük çaba harcıyoruz. İstanbul'dan önce Büyük Roma İmparatorluğuna tam 46 yıl başkentlik yapmış olan Antik Nikomedya, sanayi kenti olarak bildiğimiz İzmit'in ayaklarının altında yatıyor. Maalesef bu büyük zenginliğin farkına çok fazla varılamamış. İzmit'in her karış toprağının altında Roma İmparatorluğu başkentinin birçok sarayı, hipodrom, iç ve dış kale surları, bizim bildiğimiz kara burç, su yolları ve kanalları, darphane, silah atölyesi, tersaneler ve tiyatro yatıyor. O kadar önemli bir zenginlik ki bu zenginlik" dedi.

ARKEOLOJİK KAZIYA SPONSORLUK İÇİN PROTOKOL HAZIRLANDI

Çukurbağ Arkeolojik Kazı Alanı'nda yapılacak kazılar için bakanlık ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Hürriyet, "Öncelikle 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarla gerek yazılı, gerekse sözlü olarak görüşmeler gerçekleştirdik. Alanında uzman kişilerle aylarca görüşmeler yaptık. İşi bilen insanlarla beraberce, 'Bu kentin zenginliğini nasıl ortaya çıkarabiliriz' diye ciddi bir kafa yorduk. Bu görüşmelerde Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk danışmanlığında Çukurbağ Kazı Alanı'nda yapılacak bilimsel kazı, konservasyon ve arkeopark projeleri için sponsor olma talebimizi de içeren bir protokol hazırladık. Çukurbağ kazı alanının hemen yanında bulunan, 2015 yılında bakanlık tarafından kamulaştırması tamamlanan, ancak metruk durumda olan ve tehlike arz eden, eskiden hepimizin bildiği ÇEKÜL Vakfı Başkanı değerli Numan Gülşah'a ait olan betonarme yapının yıkımını gerçekleştirdik. Alanın izbelikten kurtulması için aydınlatmasını sağladık ve etrafını tam güvenlikli çim çit ile çevirdik. Oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini tamamen ortadan kaldırdık. Daha sonra alanın hemen komşusu olan 414. ada 21 ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alanlar kazı alanı içerisine dahil edildi" diye konuştu.

‘NİKOMEDYA İSMİNİN ULUSLARARASI ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ’

Nikomedya isminin marka ve kullanım haklarının tescil ettirerek kötü niyetli kişilerin bu isimler üzerinden kar etmesini engellemek istediklerini belirten Hürriyet, "Tüm bu çalışmaların yanı sıra Nikomedya adı için Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvuru yaptık. 'İzmit Antik Nikomedya'nın Başkenti' ve 'Doğu Roma'nın Başkenti Antik Nikomedya' unvanlarıyla markalarımızı tescil ettirdik. Nikomedya isminin uluslararası öneminin farkındayız. Bu açıdan İzmit'in imajının geliştirilmesi, yabancı yatırımcının şehre çekilmesi ve turizm gelirlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENTİMİZİ DÜNYADA, 'HOŞGÖRÜNÜN BAŞKENTİ' OLARAK TANITMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dünyanın ilk hoşgörü fermanının da İzmit'te ilan edildiğini anlatan Başkan Hürriyet, "İzmit'e önem katan bir diğer tarihi değer ise 30 Nisan 311'de dünyanın ilk hoşgörü fermanının bu kentte ilan edilmiş olması. Bu o kadar kıymetli bir tarihsel süreç ki, bu ferman ile birlikte antik Nikomedya'da adil bir yönetim anlayışı benimsenmiş, dili, dini, kültürü ne olursa olsun tüm halk kucaklanmıştır. Hatta laiklik benzeri bir yorum bile yapılabilir aslında. Biz de kentimizi hoşgörünün vizyon edinildiği bir anlayış ile yönetiyor ve dünyada, 'Hoşgörünün başkenti' olarak tanıtmayı hedefliyoruz. Bu kent, İzmit, gerçekten hoşgörünün başkenti olarak dünyaya tanıtılacak kadar önemli bir misyona sahip. Bu tarihi zenginliklerimizin tümünü kentimize sunabilmek için markalaşma sürecini başlattık. 'İzmit Hoşgörünün Başkenti', 'Hoşgörü Başkenti İzmit' ve 'Hoşgörü Kenti İzmit' olarak tescillenen unvanlarımızla kentimizi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

'BUNUN İÇİN MİLYONLARCA YABANCI BU ÜLKEYE GELİYOR'

Hristiyanlık dini için önemli kişilerden biri olan Azize Santa Barbara'nın da İzmitli olduğuna dikkat çeken Hürriyet, "Bu kent önemli bir kimliği de tarihsel sürecinde içinde barındırıyor. Ben sık sık, bütün görüşmelerimde anlatmaya gayret ediyorum. Santa Barbara gibi önemli bir kimlik var bu kentte. Özellikle yabancılar için çok önemli. İzmitli bir azize. Bu kent bunu yıllardır kullanamadı. Bu da bir zenginlik. Bakın İzmit, adını dünya üzerinde 45 kente vermiş. Dünyada Santa Barbara adında 45 kent var. Bakın bu Santa Barbara İzmitli. Doğum ve ölüm yeri burası. Bizim bunu kullanmamız gerekiyor. Bunun için milyonlarca yabancı bu ülkeye geliyor. Daha da ötesi, biz bu 45 kent ile neden diyalog kuramıyoruz Neden bir kardeşlik oluşturamıyoruz Neden birlikte paydaş olamıyoruz Bu düşüncelerle ilgili gerek ÇEKÜL Vakfı, gerekse de dış paydaşlarla yoğun temasımız sürüyor. Santa Barbara adını taşıyan kentlerle diyalog kurmak için müthiş bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.