İzmit'in 3 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

İzmit'in 3 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak istediklerini belirterek, "Biz bu zenginliği ortaya çıkarmakla ilgili yaklaşık 2 yıldır büyük çaba harcıyoruz. İzmit'in her karış toprağının altında Roma İmparatorluğu başkentinin birçok sarayı, hipodrom, iç ve dış kale surları, bizim bildiğimiz kara burç, su yolları ve kanalları, darphane, silah atölyesi, tersaneler ve tiyatro yatıyor" dedi

İzmit'in 3 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkıyor
DHA

Doğu Roma İmparatorluğu’na 46 yıl boyunca başkentlik yapmış ve 3 bin yıllık geçmişi bulunan Nikomedya şehrinin kalıntılarını gün yüzüne çıkararak turizme kazandırmayı amaçlayan İzmit Belediyesi, bir dizi çalışmaya imza attı.

DHA'nın haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arkeolojik kazıların başlaması noktasında görüşmelerin sürdürüldüğünü açıklayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tarih turizminin canlandırılması noktasında yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Dünyanın ilk hoşgörü fermanının 311 yılında İzmit'te ilan edilmiş olmasının önemini vurgulayan Hürriyet, aynı zamanda Hristiyanlık dininin önemli figürlerinden olan Azize Santa Barbara'nın İzmitli olmasının da kentin turizmine katkı yapmak noktasında kullanılması gerektiğini söyledi.

'BU KENTİN ALTI, ÜSTÜNDEN ZENGİN'

Kentin altındaki antik yapıların şehirde yaşayan herkesin zenginliği olduğunu söyleyen Hürriyet, "İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konu. Bu kentin 3 bin yıllık bir tarihi var ve bu tarih gerçekten hak ettiği değerde gün yüzüne çıkarılamadı. Bu kentin altı, üstünden zengin. Bu zenginliği kullanamıyoruz. Bu zenginlik bu kentte yaşayan herkesin zenginliği. Esnafın, gencin, kadınların, işçilerin, herkesin zenginliği. Biz bu zenginliği ortaya çıkarmakla ilgili yaklaşık 2 yıldır büyük çaba harcıyoruz. İstanbul'dan önce Büyük Roma İmparatorluğuna tam 46 yıl başkentlik yapmış olan Antik Nikomedya, sanayi kenti olarak bildiğimiz İzmit'in ayaklarının altında yatıyor. Maalesef bu büyük zenginliğin farkına çok fazla varılamamış. İzmit'in her karış toprağının altında Roma İmparatorluğu başkentinin birçok sarayı, hipodrom, iç ve dış kale surları, bizim bildiğimiz kara burç, su yolları ve kanalları, darphane, silah atölyesi, tersaneler ve tiyatro yatıyor. O kadar önemli bir zenginlik ki bu zenginlik" dedi.

ARKEOLOJİK KAZIYA SPONSORLUK İÇİN PROTOKOL HAZIRLANDI

Çukurbağ Arkeolojik Kazı Alanı'nda yapılacak kazılar için bakanlık ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Hürriyet, "Öncelikle 2019 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlarla gerek yazılı, gerekse sözlü olarak görüşmeler gerçekleştirdik. Alanında uzman kişilerle aylarca görüşmeler yaptık. İşi bilen insanlarla beraberce, 'Bu kentin zenginliğini nasıl ortaya çıkarabiliriz' diye ciddi bir kafa yorduk. Bu görüşmelerde Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk danışmanlığında Çukurbağ Kazı Alanı'nda yapılacak bilimsel kazı, konservasyon ve arkeopark projeleri için sponsor olma talebimizi de içeren bir protokol hazırladık. Çukurbağ kazı alanının hemen yanında bulunan, 2015 yılında bakanlık tarafından kamulaştırması tamamlanan, ancak metruk durumda olan ve tehlike arz eden, eskiden hepimizin bildiği ÇEKÜL Vakfı Başkanı değerli Numan Gülşah'a ait olan betonarme yapının yıkımını gerçekleştirdik. Alanın izbelikten kurtulması için aydınlatmasını sağladık ve etrafını tam güvenlikli çim çit ile çevirdik. Oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini tamamen ortadan kaldırdık. Daha sonra alanın hemen komşusu olan 414. ada 21 ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alanlar kazı alanı içerisine dahil edildi" diye konuştu.

‘NİKOMEDYA İSMİNİN ULUSLARARASI ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ’

Nikomedya isminin marka ve kullanım haklarının tescil ettirerek kötü niyetli kişilerin bu isimler üzerinden kar etmesini engellemek istediklerini belirten Hürriyet, "Tüm bu çalışmaların yanı sıra Nikomedya adı için Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvuru yaptık. 'İzmit Antik Nikomedya'nın Başkenti' ve 'Doğu Roma'nın Başkenti Antik Nikomedya' unvanlarıyla markalarımızı tescil ettirdik. Nikomedya isminin uluslararası öneminin farkındayız. Bu açıdan İzmit'in imajının geliştirilmesi, yabancı yatırımcının şehre çekilmesi ve turizm gelirlerinin arttırılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KENTİMİZİ DÜNYADA, 'HOŞGÖRÜNÜN BAŞKENTİ' OLARAK TANITMAYI HEDEFLİYORUZ'

Dünyanın ilk hoşgörü fermanının da İzmit'te ilan edildiğini anlatan Başkan Hürriyet, "İzmit'e önem katan bir diğer tarihi değer ise 30 Nisan 311'de dünyanın ilk hoşgörü fermanının bu kentte ilan edilmiş olması. Bu o kadar kıymetli bir tarihsel süreç ki, bu ferman ile birlikte antik Nikomedya'da adil bir yönetim anlayışı benimsenmiş, dili, dini, kültürü ne olursa olsun tüm halk kucaklanmıştır. Hatta laiklik benzeri bir yorum bile yapılabilir aslında. Biz de kentimizi hoşgörünün vizyon edinildiği bir anlayış ile yönetiyor ve dünyada, 'Hoşgörünün başkenti' olarak tanıtmayı hedefliyoruz. Bu kent, İzmit, gerçekten hoşgörünün başkenti olarak dünyaya tanıtılacak kadar önemli bir misyona sahip. Bu tarihi zenginliklerimizin tümünü kentimize sunabilmek için markalaşma sürecini başlattık. 'İzmit Hoşgörünün Başkenti', 'Hoşgörü Başkenti İzmit' ve 'Hoşgörü Kenti İzmit' olarak tescillenen unvanlarımızla kentimizi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

'BUNUN İÇİN MİLYONLARCA YABANCI BU ÜLKEYE GELİYOR'

Hristiyanlık dini için önemli kişilerden biri olan Azize Santa Barbara'nın da İzmitli olduğuna dikkat çeken Hürriyet, "Bu kent önemli bir kimliği de tarihsel sürecinde içinde barındırıyor. Ben sık sık, bütün görüşmelerimde anlatmaya gayret ediyorum. Santa Barbara gibi önemli bir kimlik var bu kentte. Özellikle yabancılar için çok önemli. İzmitli bir azize. Bu kent bunu yıllardır kullanamadı. Bu da bir zenginlik. Bakın İzmit, adını dünya üzerinde 45 kente vermiş. Dünyada Santa Barbara adında 45 kent var. Bakın bu Santa Barbara İzmitli. Doğum ve ölüm yeri burası. Bizim bunu kullanmamız gerekiyor. Bunun için milyonlarca yabancı bu ülkeye geliyor. Daha da ötesi, biz bu 45 kent ile neden diyalog kuramıyoruz Neden bir kardeşlik oluşturamıyoruz Neden birlikte paydaş olamıyoruz Bu düşüncelerle ilgili gerek ÇEKÜL Vakfı, gerekse de dış paydaşlarla yoğun temasımız sürüyor. Santa Barbara adını taşıyan kentlerle diyalog kurmak için müthiş bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Loto sonuçları 1 Nisan 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAMDev ikramiye 12 Milyon TL'yi aştı!
100 bin liralık maket otomobil koleksiyonu oluşturdu...
YAŞAM100 bin lira harcadı... Ayda bir kez sipariş veriyor
Günlük burç yorumları! 2 Nisan 2021 Cuma
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 1 Nisan 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları 1 Nisan 2021!
Göktaşı diye 5 yıl sakladı, lav taşı çıktı! Gramına 3 dolar... - Haberler
YAŞAM5 yıl saklayıp, gramını 3 dolara satmadı! Gerçek ortaya çıkınca. ...
Avcılar'da 800 bin yıl öncesinin yaşam izleri bulundu - Haberler
YAŞAMAvcılar'da 800 bin yıl öncesinin yaşam izleri bulundu
Labirenti andıran Bırbıre Mağarası keşfedilmeyi bekliyor
YAŞAMLabirenti andırırıyor, keşfedilmeyi bekliyor
Akdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri
YAŞAMAkdeniz'in kılavuz fenerinde bahar görüntüleri
Suçüstü yakalanan hayvanlar sosyal medyada fenomen oldu
YAŞAMO detay ele verdi... Suçüstü yakalandılar
Uganda’da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı
YAŞAM38 yaşında ilkokula başladı