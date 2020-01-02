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İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye 13 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İzmit Körfezi´ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti. Denizi kirleten gemilerden 4'ü, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi

kocaeli denizi kirleten gemi
DHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl İzmit Körfezi'ni kirleten 13 gemiye toplam 13 milyon 3 bin 566 TL ceza kesti.

İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe yönelik tespit ve idari yaptırım kararı 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini denizden ve deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor.

2019 yılı içerisinde 351 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen 13 gemiye 13 milyon 3 bin 566 TL para cezası kesildi. Denizi kirleten gemilerden 4'ü, deniz uçağının denetimleri sırasında tespit edildi.

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