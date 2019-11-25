İzmit'te katledilen kadınlarla ilgili seçkilerden oluşan afişler asıldı

Can Aktan'ın haberine göre 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İzmit'te bilboardlara “Mutlu sonlar sadece kitaplarda kalmasın diye çalışıyoruz” sloganının yer aldığı afişler asıldı. Afişlerde cinayete kurban giden kadınların hayatta olsalardı gerçekleştirecekleri

hayalleri yansıtıldı.

VE SONRA ÖZGECAN…

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin Tarsus’ta 11 Şubat 2015’te evine gitmek için bindiği minibüste öldürüldü. Eğer Özgecan bugün hayatta olsaydı 24 yaşında üniversite mezunu bir genç kız olacaktı. Özgecan için mutlu son hazırlayan İzmit Belediyesi billboardlarda, “Ve sonra Özgecan, kepini fırlatıp diplomasını gururla havaya kaldırdı” sloganına yer verdi.

VE SONRA ŞULE…

29 Mayıs 2018’de Ankara’daki bir plazanın 20’inci katından şüpheli bir şekilde düşüp ölen Şule Çet eğer bugün yaşıyor olsaydı 24 yaşında olacaktı. İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan billboardlarda Şule için “Ve sonra Şule, bir papatya koparıp baharın kokusunu içine çekti” yazıldı.

VE SONRA EMİNE…

Geçtiğimiz aylarda Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen 38 yaşındaki Emine Bulut eğer hayatta olsaydı kızıyla birlikte mutlu bir hayat sürecekti. Onun için hazırlanan afişte ise “Ve sonra Emine, kızını okula uğurlayıp keyifle kahvesini yudumladı” yazılıydı.