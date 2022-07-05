İznik'in Fethi Ne Zaman, Kaç Yılında Oldu? - İznik Hangi Padişah Tarafından Fethedildi?

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Bölgesinin önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra, Hristiyanlık dini için de büyük bir önemi olan İznik hangi padişah tarafından fethedildi? İşte, İznik ve İznik’in Fethi hakkındaki tüm detaylar…

İznik’in Tarihçesi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve tarih boyunca bir cazibe merkezi olarak dikkatleri üzerine toplamış olan İznik, M.Ö. 316 yılında Makedon Kralı Büyük İskender’in komutanlarından olan Antigonius Monophthalmos tarafından kurulmuştur. Tarih içinde Nicaea ismini alan şehir, Bizans İmparatorluğu’na gelinceye kadar, önce Bithynia (Bitinya) sonra da Roma İmparatorluğu hâkimiyeti altına girmiştir.

Roma İmparatorluğu’nun M.S. 476’da ikiye ayrılması sonucu Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde kalan Nicaea, bu dönemde büyük bir gelişme kaydetmiştir. İnşa edilen kiliseler, sarnıçlar ile çehresi değişen şehir, bölgenin önemli bir kenti haline gelmiştir.

1075 yılına gelindiğinde, Selçuklular tarafından fethedilen Nicaea’nın ismi İznik olarak değiştirilmiş ve Selçuklunun yeni başkenti olarak ilan edilmiştir. 22 yıl boyunca, Selçuklu Devleti’nin idaresinde kalan şehir, I. Haçlı Seferleri neticesinde yeniden Bizans İmparatorluğu’na geçmiştir.

1331 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedildiği güne kadar, bir dönem Bizans İmparatorluğu’na da başkentlik yapmış olan İznik, Hristiyanlık dini için de büyük bir önem taşır. M.S. 325 yılında Hristiyanlık dininin ilk konsili İznik’te toplanmış ve dinin temel ilkeleri tartışılarak karara bağlanmıştır.

İznik’in Fethi Özeti

1075 senesinde, Selçuklular tarafından alındıktan 22 sene sonra Bizans Devleti’nin eline geçen İznik’in yeniden fethedilmesi, Osman Gazi için büyük bir önem arz ediyordu. Bu sebepten Osmanlı Devleti’nin öncelikli hedefi İznik’ti. 1300 yılına gelindiğinde Osmanlılar şehri fethetmek için harekete geçtiler fakat şehri koruyan surları aşamadılar. Osman Gazi’den sonra başa geçen Orhan Gazi de babasının İznik siyasetini devam ettirdi ve şehrin kuşatmasını sürdürdü.

İznik üzerindeki kuşatmanın kalkmasını amaçlayan Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti arasında, 1329 tarihinde yapılan Pelekanon (Maltepe) savaşını Osmanlılar kazanmıştı. Bu kazanılan zaferle birlikte, İznik’in fethi önünde herhangi bir engel kalmadı. Savaşı kaybeden Bizans’ın askeri gücünün kırılması, İznik tekfuruna artık yardım edilemeyeceği anlamına geliyordu.

1331 tarihinde, İznik yeniden kuşatma altına alındı ve İznik tekfurunun teslim olmasıyla, İznik Osmanlı Devleti tarafından fethedildi.

İznik’in Fethi hakkında cevabı en çok merak edilen iki soru da ‘’İznik kuşatması kaç gün sürdü?’’ ve ‘’İznik hangi padişah tarafından fethedildi?’’ sorularıdır. 1331 senesinde fethedilen İznik’in Kuşatması, yaklaşık 30 yıl sürmüştür ve Osman Gazi önderliğinde başlayan kuşatmanın sonunda, İznik Orhan Gazi tarafından fethedilmiştir.

İznik’in Fethi Sonuçları

1331 yılındaki İznik’in Fethi’nin sonuçları su şekilde sıralanabilir:

Sakarya, Bursa ve İznik bölgesini kapsayan Bithynia (Bitinya) coğrafyasındaki Osmanlı etkinliği artmıştır.

İzmit’in Fethi’nin önündeki önemli bir engel ortadan kalkmıştır.

İznik fethedildikten sonra, bir İslam geleneği olarak İznik Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür.

İznik’in Fethi Önemi

1331 yılında gerçekleşmiş olan İznik’in fethinin önemi çok büyüktür. 1331 yılına gelene kadar birçok medeniyete kucak açmış olan İznik; ticari ve kültürel açıdan oldukça zengin bir şehirdi. Böylesine önemli bir şehrin fethedilmesi Osmanlı Devleti’nin bölgedeki gücünü arttırırken; Bizans Devleti içinse Güney Marmara’daki etkinliğinin azalması anlamına geliyordu.